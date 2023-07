Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa actriz Érika Buenfil dejó en shock a todos los televidentes y fans de Televisa debido a que luego de 44 años en la televisora, anunció que se retira de las telenovelas y confirmó un importante proyecto ¿en TV Azteca?. Como se recordará, la ahora influencer se quedó sin contrato de exclusividad desde el año 2019 y por ello ha hecho apariciones en varios programas del Ajusco y de Televisa.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, es de las actrices de la farándula que más ha cautivado por su talento y belleza en el medio artístico mexicano; y aunque no ha tenido suerte en las relaciones de pareja, la artista acaba de asegurar que por el momento está feliz con el cariño de su hijo, familia y seguidores. En una reciente entrevista con el programa Hoy, Érika acaba de compartir que no le preocupa estar soltera.

Así lo confesó de forma contundente: "No, no tengo tiempo, ni ganas, si sabe andar atrás de mí pues adelante, pero no creo que los que a mí me gusten quieran andar detrás de mí, entonces no sabemos", explicó la actriz. De la misma manera, Érika recalcó que por el momento su hijo es el único dueño de su tiempo: "Estoy muy ocupada y mi tiempo libre es para descansar yo, obviamente para mi hijo Nicolás. Tal vez soy egoísta, seguramente soy muy egoísta, tal vez más adelante, ya llegará".

Érika y su hijo Nicolás

Por otra parte, Buenfil recalcó que además de su faceta como madre, su vida laboral la mantiene ocupada en cuanto a temas del amor. Fue en este momento cuando la protagonista de telenovelas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado anunció que hará una pausa en la actuación, para probar suerte en algo completamente diferente.

Frente a las cámaras del matutino de Las Estrellas, la regiomontana dijo que pronto arrancará un nuevo proyecto pero no quiso ventilar los detalles del mismo: "Estoy muy contenta, es un proyecto nuevo del cual no me dejan hablar mucho todavía, porque el lanzamiento se lo estamos dejando a la gente de la producción, pero estoy muy contenta, de vuelta en un proyecto en el que soy yo, no es una telenovela, o sea, no voy a interpretar algún personaje", manifestó.

Aunque de inmediato surgieron dudas por parte de los televidentes sobre si Érika dejaría las filas de la empresa de San Ángel, es poco probable ya que dio la exclusiva de su nuevo proyecto al programa Hoy. Eso sí, es importante resaltar que la llamada 'Reina de TikTok' sí ha estado en programas de TV Azteca como Venga la Alegría, pero sus telenovelas siempre han sido transmitidas solo por Televisa. ¿Te gustaría ver a Érika Buenfil en otro canal?

Fuente: Tribuna