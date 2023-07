Sergio Mayer sorprende a Emilio Osorio y le propina tremendo golpazo: "Casi pierdo la mandíbula"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El encierro en La Casa de los Famosos México ha provocado que las celebridades busquen cómo entretenerse para hacer más amena la convivencia, pero a Sergio Mayer se le paso la mano con su broma y casi deja a Emilio Osorio sin mandíbula, pues lo dejó quejándose del dolor por el tremendo golpazo que le propino cuando ya se disponía dormir, aunque afortunadamente todo terminó entre risas.

Sin duda, el 'Tata' ha tenido una gran conexión con el llamado Niño Halcón, a quien ha mencionado lo quiere cual si fuera un hijo, es por eso que lo ha protegido a capa y espada, además de tener diversas platicas con él, pero esta vez quiso asustarlo y vaya que lo logró, dado que se colocó entre las camas con almohada en mano y en cuanto lo vio que se aproximaba a él no dudó en darle al rostro.

En el video que difundieron las cuentas del programa se puede escuchar que fue bastante fuerte el golpe que le dio, así que de inmediato se quejó del dolor, mientras sus compañeros del team infierno no parraban de reír por su desgracia y Poncho de Nigris aseguró que mancha el "anciano", refiriéndose al creador de Solo Para Mujeres que cada vez está más bromista y pesado con sus compañeros.

Fue tal el revuelo que causó esta escena que incluso la producción se burló al compartir que iban a necesitar un dentista para atender el incidente, el cual afortunadamente no fue mayor y no tuvo que ser revisado por ningún especialista, pero así pudo haber iniciado la guerra y no sería extraño que más adelante busque venganza e intente meterle un susto a Sergio Mayer.

Emilio Osorio revela cómo fue su primera vez

Emilio Osorio abrió su corazón con el exdiputadio, quien le cuestionó acerca de su primer encuentro íntimo, mismo del que no tuvo tapujo para dar detalles como que Niurka Marcos siempre estuvo al tanto de que iba a ocurrir, pues desde los siete años le habló de sexualidad con la intención de que no tuviera dudas ni tabús acerca del tema, por lo que incluso le prometió no hacer ruido en la casa para no incomodarlos.

Todo esto ocurrió cuando tan solo tenía 13 años con una novia de su escuela, misa con la que llevaba un par de meses saliendo y planearon cada detalle de su primer encuentro, tanto que hasta sus amigos sabían que iba a suceder, es por eso que lo recuerda mucho y reconoce que es un chico muy sexual, por lo que el encierro le ha afectado en ese sentido, además de extrañar a su familia.

Fuente: Tribuna