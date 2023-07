Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entre lágrimas, Emilio Osorio confesó en La Casa de los Famosos México el profundo enamoramiento que siente por su novia, Karol Sevilla, y más recientemente, le hizo una especial petición, expresando su necesidad de saber si las cosas seguían bien entre ellos, pues a pesar de que toda su familia, incluyendo su padre Juan Osorio, le ha brindado su apoyo, el joven no ha escuchado la voz de la actriz a las afueras de la casa.

Emilio suplicó a las cámaras: "Oigan, me pueden dar una señal para saber si mi novia me sigue amando y si aún estamos juntos. Por favor, ya estoy hasta la madr... no lo iba a decir, enviando este video. Ya me vale madr... 'Karol, neta, ¿qué pe...? Necesito una señal, por favor, te amo. ¿Seguimos siendo novios? Digo, sigo bien enamorado de ti, pero neta, necesito algo, ahora sí lo necesito".

El amor de Osorio no solo se detendría ahí, sino que incluso reveló que ya está pensando en cómo proponer matrimonio a la también cantante. Ante la desesperación del hijo de Niurka, los fans de la pareja acudieron a las redes sociales de Karol para transmitirle el mensaje. Uno de ellos tuvo la astucia de hacerlo mientras esta realizaba una transmisión en vivo, a lo que la famosa dio una anhelada respuesta.

Durante el video compartido hace unos días en TikTok, Sevilla señaló que ya estaba trabajando en una sorpresa grandiosa para su amado. Sin embargo, pidió a sus seguidores que tuvieron paciencia, ya que en ese momento estaba ocupada por motivos laborales en Perú. "Ya estamos en eso. Estamos en eso. Por favor, relájense. Se va a quedar estupefacto. Se va a quedar impactado", afirmó Karol.

Tras unos días de espera, el momento llegó, pues este sábado 15 de julio, Emilio pudo escuchar un audio con la voz de su novia y aunque no se ha revelado qué fue lo que le dijo, este tocó el corazón del actor, pues se puso melancólico e incluso llegó a las lágrimas. Aunque admitió que no pudo oír el mensaje completo, Emilio Osorio no aguantó más y rompió en llanto. Además, dijo a la cámara:

Te amo, te extraño mucho, como que me dejó en shock, Extraño a toda mi familia, a mis hermanos, a mi mamá y a mi papá. Está cabr*n estar acá pero bueno, es parte de, los amo a todos, si pueden escribirle a Karol y decirle que muchas gracias, que la amo y que la extraño", expresó el hijo de Juan Osorio.

Aunque Bárbara Torres y Sergio Mayer quisieron consolarlo, él pidió privacidad y se limitó a recostarse en su cama y sollozar. Este triste momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales donde tanto sus fans, como los de su novia no pudieron evitar sentir empatía por él y muchos aseguraron que es una persona de sentimientos nobles, algo que queda demostrado al no ocultar sus lágrimas en La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna