VIDEO: Wendy Guevara recibe porras de sus amigas en 'LCDLFM' y le revelan información del exterior

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México trae de cabeza a la audiencia y los seres queridos de los concursantes se han dado a la tarea de ir a darles ánimos con porras, así que hace unas horas Wendy Guevara fue sorprendida por algunas de sus amigas, quienes por poco terminan multadas por estar generando desorden en la vía pública, pero lograron su objetivo y de paso la pusieron al tanto de lo que ha sucedido fuera del show.

Fue Evelyn Hernández la que encabezó su porra y con megáfono en mano no dudó en recordarle lo mucho que la quiere, además de informarle que está haciendo historia y cosechando éxitos por su participación, aunque se desconoce que tanto pudo escuchar la integrante del clan de Las Perdidas ya que la producción no quiere que tengan contacto con el exterior, así que cuando van a gritarles suelen poner música para evitar que perciban los mensajes.

Entre lo que le mencionaron fue que su rostro estuvo en las pantallas del Times Squere de Nueva York, así como que la recordaron en la Marcha del Orgullo en Londres, dándole muestra de que ahora es toda una figura internacional y que no debe achicarse frente a sus compañeros que cuentan con grandes apellidos y trayectorias, pues ahora ella está en boca de todos.

Así mismo le hicieron saber que se encuentra nominada en los premios MTV Miaw 2023 en la categoría 'Icono Miaw', demostrándole que no tiene nada de qué preocuparse ya que le está yendo muy bien y que el público la ama, asegurando que será la ganadora de los 4 millones de pesos y famosos como Manuel Turizo le han mostrado su respaldo.

No obstante, Wendy Guevara todavía no es consciente del fenómeno en el que se ha convertido, pues ahora que se encuentra nominada ha mencionado que podría ser eliminada y no tendría problema con ello, dado que su interés no es el dinero, aunque el público la aclama y en redes sociales se mantiene en tendencia, así que todo parece indicar que será salvada, además de que se perfila para llegar a la gran final.

Es tal el furor que ha causado que ya tiene varios contratos para cuando salga de La Casa de los Famosos México, shows con Emilio Osorio, su debut en las telenovelas, su posible regreso a La Saga más lo que se vaya sumando, así que su nombre no dejará de acaparar titulares por un buen rato, dado que todos quieren tenerla en sus proyectos gracias al impacto que ha generado.

