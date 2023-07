Wendy Guevara le dice sus verdades a Apio Quijano en 'LCDLFM' y no soportó; termina ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se llenó de drama y tensión durante la fiesta temática que celebraron los concursantes, donde Apio Quijano lanzó un comentario desafortunado que terminó por lastimar a Wendy Guevara, quien al calor de las copas y fiel a su estilo no se guardó nada, ni tuvo reparo a la hora de decirle sus verdades, ¿será el fin de su amistad?

Sin duda, ambos se habían mostrado como buenos amigos a lo largo de las seis semanas de encierro y se volvieron cómplices, encargándose de enaltecer a la comunidad LGBT+ que están representando, por lo que causó ruido que terminaran protagonizando una acalorada discusión que se salió de control y lo tachó de "hipócrita", dado que ella se enteró de por terceros de lo que dijo.

Todo se desató luego de que el integrante de Kabah indicara que le gustaría que la chica de Las Perdidas le mostrara el "bajo mundo", comentario clasicista que la influencer tomó a mal, dado que su vida no ha sido fácil, no solo por carencias económicas, también por las burlas y rechazó que sufrió tras destapar sus deseos por transitar de género, así que lo paro en secó y le dijo que su realidad no es la de todos.

Yo no me siento menos, porque gracias a todo soy lo que soy. No te tengo miedo a ti ni a nadie, no te vengas a hacer la víctima, de pendejos y de apariencias no vivo", dijo Wendy.

El cantante intentó explicar que su comentario se había malinterpretado, pero al ver que no había disposición de poder arreglar las cosas, prefirió guardar silencio y se fue a dormir al otro cuarto para evitar otro encontronazo, razón por la que Sergio Mayer le aplaudió que haya sabido controlar la situación y no hiciera las cosas más grandes, pero no pudo evitar ahogarse en llanto.

Apio quedó destrozado, dado que Wendy es a la persona que sentía más cerca en el programa, pero Emilio Osorio tuvo que intervenir para explicarle que no fue la mejor forma de expresarse, ni tampoco la reacción de la influencer, aunque la comprende ya que nadie ha tenido que enfrentar situaciones como la de ella, así que le pidió que no se enganche ni le afecte la discusión.

Ella lamentablemente ha sufrido cosas que no están chidas, sé perfectamente que no hiciste nada para ofenderla, somos del mismo team y sé que eres una persona sensible y lo que te dijo fue agresivo".

De igual forma, le recomendó no hablar más de cuestiones económicas o de clases sociales, dado que son temas sensibles que pueden provocar choques, algo que Apio aceptó y reiteró que no quería herirla: "Si me duele, porque es mi amiga y jamás fue algo malintencionado. Nunca creí que la fuera a lastimar y si lo hice me duele muchísimo que la haya lastimado".

