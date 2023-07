Desestabilizan a Jorge Losa tras recibir gritos que piden su salida de 'LCDLFM' y team infierno lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha logrado coronar como el reality más popular del momento, razón por la que muchos televidentes se encuentran enganchados con lo que sucede con sus participantes favoritos, a quienes le han mostrado su apoyo a través de las redes sociales, donde a diario se encuentran entre las principales tendencias del país, pero hay quienes han comenzado a sobrepasar límites.

Algo que se ha vuelto común es que los seres queridos de los habitantes, así como grupos de fans acudan a las afueras de las instalaciones con bocinas y megáfonos para gritarles porras o darles algún mensaje, algo que no es muy bien visto por la producción, dado que no quieren que se enteren de lo que está sucediendo al exterior, pero al no poder hacer mucho para evitarlo no han dejado de hacerse presentes.

La tarde del sábado 15 de julio estuvo muy activa, fueron algunas amigas de Wendy Guevara, así como otro grupo con seguidores del 'team infierno', quienes no pararon de gritar que quieren fuera a Bárbara Torres por las actitudes que ha tomado con todos los de la casa y a Jorge Losa de tramposo no lo bajaron, así que le indicaron que México no lo quiere, algo que dejó bastante afectado al actor.

ESPECIAL

En esos momentos todos se encontraban en el patio haciendo una dinámica, así que pudieron escuchar perfecto sus mensajes y bastante cabizbajo, Jorge le comentó a Nicola: "El juego es cruel, porque no es como una novela en la que le agarran odio al personaje y no a la persona, percatándose que se ha ganado una ola de detractores fuera del reality", algo a lo que quizás no había estado tan expuesto.

Por esta razón, Sergio Mayer y Apio Quijano del 'team infierno' corrieron para hablar frente a las cámaras y lanzaron una petición a todos los seguidores para que no ataquen a nadie, conscientes de que ya la están pasando mal por el encierro y que eso solo les afecta anímicamente, dado que a varios también los han atacado: "Es un gran competidor (Jorge), un buen ser humano. Échenos porras, eso nos levanta el alma, pero no porras negativas a nadie".

El integrante de Kabah, reiteró que es mejor el juego limpio y no meterse con los demás, algo que les ha funcionado para la convivencia y seguir avanzando dentro de la contienda: "La verdad el 'team infierno' hemos demostrado lealtad, honestidad y sobre todo hermandad, siempre hemos jugado, pero nunca lastimando a nadie" , asegura el cantante.

No obstante, es importante destacar que Jorge Losa se encuentra en la mira del público ya que mucho se ha cuestionado que haya podido salvarse en tres ocasiones al ganar la prueba de líder, la trampa que hizo con Mariana 'La Barby' Juárez y que no haya recibido castigo, razón por la que se ha desatado enojo y muchos afirman que es el protegido de la producción.

Fuente: Tribuna