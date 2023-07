Divorciada y vetada: Tras volver a TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara tendría oferta en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Surgieron nuevos rumores sobre que Rocío Sánchez Azuara podría volver a las filas de Televisa, luego de haber acabado vetada del canal desde 2020, cuando fue despedida. Como se sabe, actualmente la reconocida conductora mexicana forma parte del talento de TV Azteca conduciendo su propio talk show Acércate a Rocío, que también se está transmitiendo a través de la pantalla de Telemundo.

Como se recordará, la guapísima presentadora empezó su carrera artística en la televisora del Ajusco conduciendo el programa noticioso Ciudad Desnuda (1995) y después alcanzó el éxito con el tan aclamado programa vespertino Cosas de la vida, de 1999 al 2003 y en su regreso desde 2010 al 2015. Sin embargo, se cambió de empresa en 2019, cuando apareció por primera vez en el Canal de Las Estrellas.

En la empresa de San Ángel los ejecutivos la contrataron para conducir su propio talk show Tercera en Discordia por el canal de Unicable. Aunque ella misma dijo sentirse "más apapachada y cuidada" en esta televisora, meses después Rocío fue despedida en medio de rumores de que los altos mandos prefirieron darle trabajo a Laura Bozzo. Supuestamente esto ocasionó un fuerte veto en su contra y por ello no tuvo más remedio que emigrar a Imagen TV.

Fue en este canal donde comenzaron las transmisiones de su talk show Acércate a Rocío pero el año pasado abandonó la empresa y retornó al Ajusco por todo lo alto. Ahora que está siendo todo un éxito en el Canal Azteca Uno, el periodista Alejandro Zúñiga destapó que Sánchez Azuara pronto podría recibir una oferta para regresar a Televisa, pues los ejecutivos estarían asombrados con su éxito.

A través de su canal de YouTube, Alejandro mencionó que los altos mandos de San Ángel siempre buscan a famosos cuando están teniendo éxito en otra empresa: "Televisa por su puesto, lo que hacen siempre cuando alguien está funcionando... y me acabo de enterar que Televisa la está buscando, tiene el interés de llevársela, quiere tenerla en sus filas, que Televisa está buscando a Rocío Sánchez Azuara".

Y aunque aún no hay información sobre la supuesta oferta que tendría Sánchez Azuara, quien lleva años divorciada, sí trascendió que su talk show no llegaría a televisión de paga, sino Las Estrellas: "Lo que puedo confirmar es que en Televisa los ejecutivos tienen muchísimo interés en que Rocío regrese a esa compañía, ahora, yo creo que si regresa, ya no sería para Unicable, si no para Las Estrellas", explicó Alejandro. ¿Te gustaría ver de regreso a Rocío Sánchez Azuara en Televisa?

