Federica Quijano se quiebra al ver el pleito entre Wendy Guevara y su hermano Apio: "Duele muchísimo"

Ciudad de México.- Este fin de semana, Wendy Guevara y Apio Quijano acapararon la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México ya que protagonizaron una acalorada discusión que causó sorpresa, dado que han mostrado tener una muy buena relación, pero un comentario desatinado desató el coraje de la integrante de Las Perdidas, quien no dudó en enfrentarlo y la situación subió de tono.

Todo comenzó luego de que la influencer se enterara que el integrante de Kabah había mencionado que quería salir para que le mostrara su bajo mundo, lo cual evidentemente tomó como ofensa ya que ha contado las carencias por las que ha pasado, así como duros pasajes de su vida que ha enfrentado, así que le recordó que su situación privilegiada no es de la mayoría y le pidió que deje de hablar pen…adas.

El cantante intentó exponer que no fue su intención hacerla sentir mal, pero al calor de las copas Wendy no quiso escuchar, así que resaltó que se habían caído muchas máscaras, tachándolo de hipócrita, pero no paró ahí ya que advirtió no tenerle miedo a nadie, a la par que destacó que de "pen…jos y apariencias no vive", mientras Apio prefirió no darle replica para evitar más tención.

Además, terminó ahogado en llanto ya que siempre ha comentado que Wendy es la persona con más conexión que ha tenido y le dolió que le hablara de ese modo, así como que pensara que quiso humillarla, aunque más tarde pudieron arreglar las cosas y ahora continúan con su amistad, pero hay algo que desde hace tiempo viene arrastrando el intérprete de La Calle de las Sirenas.

Federica Quijano defiende a Apio

Si alguien ha estado al pendiente de su participación y lo ha defendido es su hermana, Federica Quijano, quien al ver lo mal que se puso por esa discusión no tardó en reaccionar, dejando en claro que siempre va a sacar las uñas por su familia, asegurando que todo esto fue un duro golpe para Apio ya que le afecta el hecho de estar con alguien que no puede controlar su forma de beber.

Eso le dolió mucho más a mi hermano de lo que creen. Lidiar con alguien que abusa del alcohol es algo que conocemos bien, entonces esto le dolió mucho y por eso doy la cara por él. Duele y duele muchísimo", dijo entre lágrimas.

Así mismo, Fede indicó que en cuanto termine el programa podrán contarle a Wendy la razón por la que les afecta las peleas entre personas en estado de ebriedad, lo cual puede tener contexto en su infancia ya que han declarado que vivir con su padre fue todo un infierno por sus maltratos, además de que actualmente se encuentra en un psiquiátrico debido a una esquizofrenia que se le desarrolló por las secuelas de sus adicciones.

