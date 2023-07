¿Fue real el enojo de Wendy Guevara? Maryfer Centeno analiza la pelea que protagonizó con Apio Quijano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se llenó de drama en la última fiesta temática que celebraron los habitantes, donde al calor de las copas algunos comenzaron a soltar verdades y ciertas incomodidades, tal es el caso de Wendy Guevara, quien sorprendió al protagonizar una acalorada pelea con Apio Quijano, con quien se había mostrado bastante cercana y dejó en shock a los televidentes.

Es importante recordar que este pleito se originó luego de que el integrante de Kabah mencionara que quiere conocer el bajo barrio de Wendy, lo cual llegó a sus oídos y le resultó bastante ofensivo, así que no dudó en encararlo para hacerle saber que a pesar de haber pasado por fuertes carencias y que su carrera no es la más grande de todos los que compiten, no se siente inferior.

Yo no me siento menos, porque gracias a todo soy lo que soy. No te tengo miedo a ti ni a nadie, no te vengas a hacer la víctima, de pen…ejos y de apariencias no vivo", dijo Guevara.

Por su parte, el cantante intentó explicar que su intensión nunca fue ofenderla y al no ser escuchado terminó ahogado en llanto, así que para evitar otro encontronazo optó por dormir en la otra habitación para dejar que las cosas se calmaran, pero fue tal el revuelo que causó su discusión que se viralizó y Maryfer Centeno decidió desmenuzarla, revelando si fue real o no lo que expresaron.

¿Qué opina Maryfer Centeno?

La experta en expresión corporal, Maryfer Centeno realizó un video en sus redes sociales en el que analizó algunos fragmentos de esta pelea y asegura que la integrante del clan de Las Perdidas realmente estaba enfurecida, mientras que Apio mostró algunas incongruencias como cuando argumentó que del reality quiere llevarse gente a su vida, pues su rostro reflejó disgusto, pero sí fue contundente al decir que el dinero no le importa.

Así mismo, la también perito indicó que Wendy hace caras que demuestran que le parece absurdo todo lo que el cantante dice, por lo que comienza a levantar el rostro mostrando su coraje y enojo, acto seguido se levanta con un grito liberando tensión y demostrando que se sabe superior, mientras Apio se coloca retraído y como si intentara protegerse.

No obstante, después lograron arreglar sus diferencias y Wendy Guevara le recalcó que es una mujer frontal que siempre va a expresar lo que siente, pero le pidió que dejaran atrás lo ocurrido, mientras el intérprete de La Calle de las Sirenas le reiteró su cariño y que nunca haría algo con la intensión de incomodarla.

