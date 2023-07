Hallaron muerta en su casa a la actriz y cantante Jane Birkin a los 76 años; esta fue la causa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, luego de que la cadena televisiva francesa, BFMTV confirmara la muerte de la actriz y cantante Jane Birkin, quien partió a los 76 años a causa de la leucemia que le fue diagnosticada en 2002, por lo que su estado de salud desde hace algunos años había alertado, dado que en 2001 sufrió un derrame cerebral que la obligó a alejarse de los escenarios.

De acuerdo a los reportes, el cuerpo de la famosa fue hallado sin vida por su cuidadora en su casa de París, ciudad en la que vivió desde hace seis décadas y el rumor de inmediato se dispersó, hasta que la noticia fue confirmada y ahora su trabajo en la industria se ha convertido en leyenda, además de que se le recordará como un gran icono de la moda por sus peculiares estilos y fue tal el revuelo que causó que incluso una prestigiosa maraca adoptó su nombre para uno de sus bolsos.

Tras fracturarse el omoplato, Birkin se mostró positiva y pretendía regresar a las tarimas pero su sueño se cortó de tajo y sus fanáticos le lloran, así como la mantienen en su recuerdo por el trabajo que realizó, siendo recordada por su aparición en películas que pertenecieron a la famosa ola del cine denominada 'nouvelle vague', así como la relación que emprendió con el músico francés Serge Gainsbourg, lográndose llevar el título de 'La pareja más famosa de Francia'.

Nacida en Londres un 14 de diciembre de 1946, Jane Birkin con tan solo 17 años debutó como actriz con dos películas premiadas en el Festival de Cannes: Le Knakck de Richard Lester en 1965 y Blow-Up de Michelangelo Antonioni en 1967, tiempo en el que conoció al compositor John Barry, famoso por haber creado el emblemático tema de James Bond y con quien procreó a su hija Kate Barry.

Dicha relación duró poco, fue en 1968 cuando se destapó su romance con Serge Gainsbourg, con quien protagonizó varias portadas de diarios en 1969 por el lanzamiento de la pieza Je t’aime... moi non plus, canción que fue prohibida en varios países por su contenido altamente explicito, con frases que hablan abiertamente del sexo, sin duda un gran escándalo para la época, pero eso no obstaculizó su carrera y siguió con su faceta de actriz con películas como Blow up, donde se dejó ver al desnudo.

Ambos procrearon a si hija Charlotte Gainsbourg, quien se convirtió en directora de cine, actriz y cantante y a pesar de que su romance culminó en 1980, ambos mantuvieron siempre una estrecha relación de amistad hasta que Serge murió por un infarto al corazón, siendo el director de cine Jacques Doillon, quien fue la última pareja que tuvo Jane Birkin, a quien solo le sobreviven dos de sus tres hijas, Charlotte y Lou Doillon.

