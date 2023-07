Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 15 de julio, se armó tremendo zafarrancho entre el actor Jorge Salinas y un reportero, en la alfombra roja de la develación de la placa por las 100 representaciones de la puesta en escena Los amantes perfectos, misma que se presenta en el Teatro del Parque Interlomas. A menos 24 horas de los hechos, el histrión de Fuego en la sangre dio sus primeras declaraciones.

Como algunos recordarán, el día de ayer, el galán de telenovelas fue captado furioso en la alfombra roja de la mencionada obra de teatro, cuando supuestamente un reportero lo habría jalado para que se detuviera a dar una entrevista, lo que encendió el enojo del esposo de Elizabeth Álvarez, quien rápidamente le gritó al comunicador que no volviera a ponerle la mano encima, por lo que el reportero respondió: "No te puse la mano".

Jorge continuó el altercado y le volvió a ordenar que no lo volviera a tocar y continuó con su camino, por lo que el reportero le preguntó que por qué había tanta agresión, a lo que el protagonista de melodramas como Las vías del amor declaró: "No hay ninguna agresión, simplemente no me vuelvas a tocar.". Parece ser que esto lo habría dicho mientras ponía su mano sobre el reportero, quien señaló que lo estaba tocando, a lo que el actor contestó: "Yo sí (te puedo tocar), tú no me vuelvas a tocar y ponerme una mano encima".

A menos de 24 horas de estos eventos, Jorge Salinas volvió a hablar frente a la prensa en el Teatro Parque Interlomas, aunque en esta ocasión sin lucía más tranquilo. Como no podía ser de otra manera, la prensa lo cuestionó sobre el altercado que ocurrió el día de ayer, a lo que el famoso se negó a hablar al respecto, puesto desde su perspectiva no tenía "caso" hablar del tema". También destacó que sabía de dónde venía el reportero y aseguró que todo lo había hecho como una provocación.

Por otro lado, Jorge destacó que él no reaccionaría de manera violenta, como lo han hecho otros de sus compañeros del medio, pero también aclaró que no toleraba que nadie se acercara demás a su espacio personal. Tras ello, el actor de melodramas como Un poquito tuyo, Te doy la vida, S. O. S Me estoy enamorando y Perdona nuestros pecados arremetió en contra del reportero y los jefes de éste.

"La prensa es una cosa, los periodistas es una cosa, y los chismosos, mugrosos, muertos de hambre son otra cosa. Los que quieren provocar y llenar ese tipo de cosas, por Dios llevo el mismo tiempo que ustedes en esto.", detalló Jorge Salinas.

Asimismo, los reporteros aprovecharon la ocasión para cuestionar al actor sobre el video en el que aparece besando a su nutrióloga y la respuesta que dio dejó entrever que sí habría cometido una infidelidad contra su esposa, la actriz de La Herencia, Elizabeth Álvarez, puesto no negó ni afirmó nada al respecto, más allá de recalcar que no volvería a hablar del tema frente a la prensa.

"Yo les dije el día que hablé del tema, que nunca más hablaría de eso. Yo nunca más lo haría, la gente que soltó ese video, que lo tiene, que lo hace, es la misma gente que mandó a este tipo", concluyó el actor.

Fuentes: Tribuna