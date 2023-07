Luna nueva en cáncer: Horóscopos y predicciones de Mhoni Vidente durante este fenómeno estelar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado 15 de julio ha comenzado la transición para que a partir del día 17 seamos testigos de una luna nueva la que basta decir, se posicionarán sobre el signo de cáncer; todos estos movimientos afectan de cierta manera a los signos del zodíaco y para ello, la astróloga y pitonisa Mhoni Vidente te dice qué le depara tu destino este fin de semana. Toma nota y mucha suerte, ya que hay también consejos para beneficiarte en temas de salud, dinero y sobretodo amor.

Foto: Ilustrativa

Aries

Actualmente te sientes atrapado en un pozo sin fondo; sin embargo, debes tomar en cuenta que nadie va a poder venir a rescatarte a menos que tú tomes la iniciativa. Para ello la recomendaciones que en esta transición mejores tu calidad de vida y sobre todo la manera en la que ves las cosas; no permitas que la falta de ánimo te quite la energía que necesitas para salir avante. Cuida tu dinero lo vas a necesitar en el futuro.

Tauro

Déjate llevar por la manera en la que sientes que debes de comportarte con tu familia, amigos y sobre todo en pareja; no hagas caso a las críticas por el hecho de sentirte en este momento de una manera muy plena y sobre todo a gusto con tu persona. Aprovecha esta transición para hacer cambios en ti, ya sea mejorando tus hábitos de salud o también un cambio de look. Evita las confrontaciones tanto como puedas, podrías arrepentirte de lo que termines por decir.

Géminis

Hoy lo que necesitas es tomar las riendas de tu salud y enfocarte en no dejar de lado la actividad física, este hábito te ayudará a aclarar tu mente y sobretodo a sentirte pleno en muchos aspectos de la vida. Si te has sentido un poco deprimido porque no hay alguien en tu vida, recuerda que no podrás proyectar amor a menos que lo sientas por ti mismo; no te desesperes, la persona especial que tanto has estado buscando está cada vez más cerca.

Cáncer

Un problema económico te ha robado el sueño pero piensa que mientras más le des vueltas al asunto menos acción vas a tomar; analizar la posibilidad de lanzar un emprendimiento y en caso de que no sepas qué es lo que más te conviene, piensa en que tus habilidades ya sea en la cocina o en temas de creatividad pueden ser la solución. No involucres a terceras personas en asuntos que sólo te competen a ti, podrías tener problemas con los que más aprecias.

Leo

Hoy tienes un día tranquilo, pleno y sobretodo feliz; aprovecha esta plenitud para analizar qué es lo que quieres en tu vida futura. No firmes cosas o tomes decisiones sólo por mera corazonada, recuerda que lo que debes hacer es poner a trabajar tu mente y sobretodo analizar los pros y contras de cada situación. En temas del amor con tu pareja puedes atravesar un problema que se solucionará si lo hablan de una manera tranquila si estás soltero no temas pronto encontrarás a una persona que quiera lo mismo que tu.

Virgo

Puede que hoy te sientas desanimado en hacer las cosas que antes te generaban placer, es válido tomarnos un descanso de absolutamente todas las cosas que nos rodean; no obstante, no permitas que este sentimiento de fatiga se apodere de ti ya que en lo que resta de la semana podrías acarrear problemas que te afecten en el ámbito laboral. Si te dispones a hacer algo diferente hazlo con una actitud positiva de lo contrario podrías tener problemas con tus seres queridos.

Libra

Aprovecha este día de descanso para reflexionar en lo que quieres, tanto en temas personales como de pareja. Quizá estés pensando que alguien te es desleal pero piensa que hasta no tener las pruebas necesarias todos estos dramas viven solo en tu cabeza. Puedes empezar a planear un viaje estás en el momento perfecto para poder desconectarte y encontrar tu camino con destino a la abundancia y sobre todo la tranquilidad.

Escorpio

Hoy vas a recibir comentarios que te van a inspirar a hacer cosas de las que quizá habías tenido miedo en días anteriores, ya sea a lanzar un proyecto propio, inscribirte a una clase o bien dar el paso con una persona especial, descuida que cualquiera que sea la situación saldrá de forma favorable para ti. Ojo con las envidias a tu alrededor hay personas que desean ser como tú y eso podría llenarte de malas energías.

Sagitario

Estás en el momento perfecto para tomar decisiones drásticas, ya sea una mudanza sobre todo tomar un nuevo empleo; no tengas miedo, verás que el universo te proveerá de abundancia necesaria para que vivas con tranquilidad al menos lo que resta del mes. El proceso de transición lunar te traerá para ti tranquilidad en todos los aspectos, así que es un buen momento para desconectarte de todos los problemas que te aquejaban en el pasado.

Capricornio

No lo has notado pero la vida te está poniendo en el camino pequeños momentos de placer que te ayudan a valorar la vida; aprovecha todas estas circunstancias para verle el lado bueno absolutamente todo y con ello evitar acarrear energía negativa. Ten mucho cuidado con los consejos que das ya que puedes hacerlo sin tomar en cuenta todas las aristas de los problemas y podrías tú terminar por involucrarte en un lío con una persona muy cercana. No es el momento de gastar demás.

Acuario

Ten mucho cuidado con los problemas de salud especialmente los que involucran las vías respiratorias o incluso temas estomacales. Recuerda que también tomamos decisiones con el estómago y todo lo que te aqueja podría pasarte factura más pronto de lo que te imaginas; este no es el momento para proponer cosas descabelladas a tus amigos o pareja, podría ser una mala decisión la que tomen al final.

Piscis

Hoy posiblemente quedaste de hacer un plan con tus amigos o pareja, uno que quizá estuviste esperando por mucho tiempo. Disfrútalo al máximo ya que te traerá experiencias que te ayudarán a tomar decisiones que afectarán cada uno de los aspectos de tu vida especialmente el que involucra temas del corazón. Si una ex pareja te busca recuerda que no puede ser por algo que te beneficie, mantente siempre con cautela.

Fuente: Tribuna