"Me tiembla": Wendy Guevara tiene miedo de hacer su maleta para la gala de eliminación de 'LCDLFM'

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a unas horas de cerrar su sexta semana de competencias, donde un habitante más tendrá que despedirse de sus sueños dentro del reality, así como de la posibilidad de llevarse el premio de 4 millones de pesos, razón por la que la tensión se ha apoderado de los nominados, quienes ya prepararon su maleta para enfrentar la decisión del público.

Por primera vez, Wendy Guevara se encuentra en zona de riesgo, por lo que estará peleando su permanencia junto a su compañero Poncho de Nigris, al igual que con Bárbara Torres, a quienes considera grandes rivales por sus grandes trayectorias en el medio y reconoce que no estar tranquila, pues es consciente de que todo puede pasar.

Es mi primera nominación y he visto que unos a los que nunca nominan y su primera vez es cuando salen, queda uno bien perreado", comentó.

Al cuestionarle, porque tendría que permanecer y que le aporta al show que los demás no, la integrante de Las Perdidas se limitó a resaltar que su personalidad, recalcando que desde el día uno se ha mostrado sin filtros y considera que todavía le falta mucho que mostrar, razón por la que le pidió a la gente que la quiere seguir viendo que no dejen de apoyarla para que pueda seguir divirtiéndolos.

Juro que me da nervios hacer mi maleta, luego si me toca subirme a la rueda. Me tiembla, me tiembla bastante y los veo súper fuertes".

'La Jefa' le pidió a la influencer que hiciera un top tres de sus mejores momentos dentro del programa, colocando en primer lugar 'Resulta y Resalta', el programa que creo para entrevistar y poner en aprietos a sus compañeros, mientras que en el segundo puesto recordó la visita de su amigo Marlon, quien desde el helicóptero le lanzó rosas y finalmente la visita de familiares y amigas, quienes no han parado de lanzarle rosas.

Para cerrar con la entrevista, Wendy Guevara compartió su sentir si es que fuera ella la eliminada de este 16 de julio: "Si me fuera este domingo de la casa me llevaría de experiencia que todavía existen personas buenas en el mundo, gente bonito, gente de mi cuarto que me ha caído bien y ojalá siga la amistad".

¿Cómo votar por Wendy Guevara?

Apoyar a tus favoritos es muy fácil, solo ingresa a la página oficial de La Casa de los Famosos México o por Vix, donde por ser suscriptor podrás votar hasta 10 veces, aunque es importante recordar que únicamente se encuentran activas durante las galas, por lo que hay poco tiempo para salvar a tu famoso.

Fuente: Tribuna