¿Short en la oficina? Por supuesto, los expertos en moda dan luz verde para esta prenda de verano

Ciudad de México.- La temporada de verano ya se encuentra en su apogeo y continuará de esta manera hasta el 22 de septiembre. Es natural que en estas semanas, el calor se encuentra a la orden del día, por lo que si eres de las personas que tienen que acudir a la oficina, quizás estés buscando ideas de outfits que te permitan estar cómoda y fresca. Aunque no lo parezca, en este 2023, los expertos de moda se han puesto creativos y recientemente revistas de la talla de Vogue han mencionado que el short es un gran acierto para llevar al trabajo.

Y es que, esta prenda destaca por ser bastante versátil y cómoda, por lo que se puede utilizar en cualquier época del año, aunque se vuelve muchísimo más apetecible en las fechas de calor. Sin embargo, muchas personas piensan que los shorts solo son aptos en ocasiones informales, aunque esto no es del todo cierto, ya que, los expertos consideran que puede ayudar a crear un look profesional y muy elegante para la oficina. Si quieres aprender cómo usarlos, será mejor que prestes atención a las siguientes líneas.

Lo primero que debes tener en cuenta es que no todos los shorts son iguales, y algunos pueden ser más apropiados que otros para el ambiente laboral. Por ejemplo, evita los más cortos, ajustados, rotos o con estampados llamativos. Opta por estilos de colores neutros, como negro, gris, beige o azul marino, y de telas suaves y fluidas, como el lino, la seda o el algodón. También puedes elegir algunas prendas con algún detalle discreto, como un cinturón, un pliegue o un bolsillo.

¿Cómo crear un 'outfit' con short para la oficina?

Lo segundo que debes considerar es con qué parte superior vas a combinar tu short. Debes tener en cuenta aspectos como el clima o el estilo que quieras llevar. Una opción clásica y segura es usar una camisa blanca o de otro color claro, que puedes meter por dentro del short o dejar suelta. Otra opción es usar una blusa o un top de un color que contraste con el del short, como rojo, verde o amarillo. También puedes optar por una chaqueta o un blazer que cubra la prenda y le dé un toque más formal. Si hace frío, puedes añadir un suéter o un cárdigan.

Lo tercero que debes tener en cuenta es el calzado. Los zapatos pueden hacer una gran diferencia en tu outfit, así que elige bien. Evita las sandalias o las zapatillas deportivas, ya que pueden restarle seriedad a tu look. Lo mejor es usar zapatos cerrados, como mocasines, bailarinas o botines. También puedes usar zapatos de tacón, siempre que no sean muy altos ni muy llamativos. El color de los zapatos debe armonizar con el del short y el de la parte superior.

Por último, no te olvides de los accesorios. Estos pueden ser el toque final que le dé personalidad a tu outfit. Puedes usar un bolso, una cartera o una mochila que combine con tu look. También puedes usar joyas, como pendientes, collares o pulseras, pero sin exagerar. Recuerda que menos es más. Otra opción es usar un pañuelo, una bufanda o un sombrero que le dé color y textura a tu outfit. Como ya habrás notado, los shorts son una prenda muy versátil que puedes incorporar a tu vestuario de oficina sin perder el estilo ni la profesionalidad, así que no dejes de usarlos en esta temporada de verano.