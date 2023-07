Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 13 de julio, el mundo de la farándula se paralizó cuando tanto Lucero como Michel Kuri publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram que habían tomado la dura decisión de continuar sus vidas por caminos separados. Tal y como suele ocurrir en las rupturas de famosos, rápidamente comenzaron a surgir una gran cantidad de especulaciones, aunque ni el empresario ni la cantante han dado ninguna explicación más allá de lo dicho en redes sociales.

Si bien, los amantes del espectáculo aún recuerdan con cariño la pareja que Lucero conformó con Mijares durante muchos años, la realidad es que su noviazgo con el hombre de negocios también brilló por ser mediático y bastante estable, por lo que la inesperada noticia de su separación provocó que propios y ajenos se extrañaran, incluso en el medio Chisme No Like no dejaron de lanzar algunas teorías como que a Kuri le habría disgustado la unión de la protagonista de Por ella soy Eva con su el cantante de Soldado del amor en su gira Siempre amigos.

Los conductores del mencionado show de Internet teorizaron que pudo haber un "recalentado" entre ambos cantantes, aunque hasta el momento, nada de esto ha sido confirmado por ninguno de los involucrados. Lo que sí se sabe es que el pasado sábado, 15 de julio, Michel se habría reunido con una afamada y polémica conductora de televisión mexicana, en las imágenes ambos se mostraban bastante felices y muy cercanos.

¿De quién se trata? La presentadora que pasó la tarde de ayer con Kuri es nada más y nada menos que Yolanda Andrade, de hecho, las fotografías junto a Michel, fueron filtradas por la propia exnovia de Montserrat Oliver, a través de sus historias en Instagram. En la imagen se puede apreciar al empresario a la presentadora de televisión, posar de manera sonriente, mientras ambos rostros se encuentran sumamente juntos.

Cabe señalar que Yolanda Andrade no colocó ningún tipo de descripción en la fotografía, por lo que se desconoce el motivo por el que ambos estaban juntos, aún así dicha publicación causó un gran revuelo a través de la aplicación de la cámara multicolor. Aunque se cree que el verdadero motivo de la fotografía habría sido demostrar que la estrella de televisión, de 51 años, ya se encuentra mejor de salud, así como quería presumir la buena amistad entre Kuri y ella.

Por otro lado, Lucero se ha mantenido apoyando a su hija, Lucerito Mijares, en su debuto en el mundo de los musicales con El Mago (The Wiz), puesta en escena que se presentará del 30 de junio al 15 de octubre del presente año en el Teatro Hidalgo, con la dirección de Ricardo Díaz. La joven estrella comparte escenario con María del Sol, Eugenio Montessori, Óscar Acosta, Marisol Meneses, Crisanta Gómez, Juan Fonsalido, Dulce Patiño, Federico Di Lorenzo y Felipe Álvarez.

