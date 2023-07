Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Wendy Guevara es la participante de La Casa de los Famosos México que ha recibido mayor apoyo por parte del público desde que comenzó el reality show y es que, desde televidentes hasta varias celebridades han manifestado que la influencer es su concursante preferida por su carisma y las ocurrencias que llega a proponer dentro del concurso, lo que ha ayudado incluso a incrementar el rating.

Entre las celebridades que han expresado su cariño por la 'Perdida' se encuentran Danna Paola, Chela Lora y Alán Estrada, quien recién la mañana de este domingo, 16 de julio, explotó en contra de las personas que no respetan a Wendy, mismos que continúan llamándola con pronombres masculinos, cuando tanto sus amigos como sus familiares la definen como una mujer. Esto mismo provocó que el influencer hiciera tremendo vómito verbal con un video que publicó a través de su cuenta de Twitter.

Todo comenzó días atrás, cuando Alán compartió un video en el que se le veía apoyando a Guevara, el cual rápidamente se habría llenado de comentarios negativos en contra de la 'Perdida', a quien señalaban como si se tratara de un hombre, hecho que terminaría por molestar a Estrada, quien el día de hoy compartió un video en el que destrozó a los detractores de la influencer, afirmando que las personas transfóbicas parecían ser de una época arcaica.

"Oigan estem yo nada más quiero decir algo porque subí ese video en malta apoyando a Wendy y no saben he tenido que borrar varios comentarios de gente que vive con 1700 y solamente les quiero dejar algo bien claro. que una persona decida llamarle en masculino a una mujer trans, no solamente es algo sumamente irrespetuoso sino que además deja ver la enorme cag... de persona que eres aún sabiendo que esa persona así se identifica y así quiere ser llamada. Independientemente lo que tú pienses al respecto, vale gorro.", sentenció el famoso.

Alán Estrada defiende a Wendy Guevara

Por otro lado, Alán declaró, de manera contundente, que una persona trans no le pide permiso a los demás para ser feliz por definirse con el género en el que se sienta identificado: "No te está pidiendo autorización para ser feliz", sentenció el famoso. También destacó que lo único que la gente de este sector de la comunidad LGBTQ+ están solicitando es que se les respete y nada más.

"Osea no importa lo que tú opines porque al final esa persona, una persona trans, no te está pidiendo permiso para existir, no te está pidiendo autorización para ser feliz, no te está pidiendo absolutamente nada más que respeto y antes de que vengan con sus cosas de que: 'Es que nos están imponiendo'. No te imponen nada, no te imponen nada puñ... lo único que te están imponiendo es el respeto. Respeta las decisiones que la gente ha tomado para ser más feliz en la vida."

Asimismo, Alán destapó la transfobía internalizada que algunas personas pueden llegar a manifestar en redes sociales, cuando se disculpan expresando que no es que sientan algún desagrado por la gente trans, para luego cuestionar por qué es que quieren ser llamados con ciertos pronombres, hecho que Estrada consideró como una actitud altamente transfóbica, los cual criticó abiertamente.

"No te cuesta nada, te cuesta cero pesos ser empático y llamarle a una persona por los pronombres por los que quiere ser llamado. Además, antes de que digas 'es que no me acusen de transfóbico y no sé qué', pues es transfobia carnal. Te voy a decir por qué, porque tu transfobia está únicamente ligada al hecho de que tú sepas que esa persona es trans, eso es lo más cabrón de todo."

El discurso de Alán concluyó destacando que Wendy Guevara se identifica como una mujer, esto a pesar de que la influencer ha expresado en miles de ocasiones dentro de La Casa de los Famosos México que es consciente de que nació siendo hombre, por lo que pidió que se le respete, concluyendo que las actitudes transfóbicas únicamente eran propias de personas "viejas". Dichas palabras desataron un debate en Twitter, puesto hubo gente que se manfestó en desacuerdo con el famoso.

Fuentes: Tribuna