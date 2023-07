Adiós TV Azteca: Tras despido de Laura G, Kristal Silva también abandona 'VLA' y se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 17 de julio la famosa presentadora Kristal Silva dejó boquiabierto al público de TV Azteca debido a que no acudió a trabajar al programa Venga la Alegría en medio de rumores sobre los cambios que se avecinan en el elenco. Y es que el pasado fin de semana surgió la especulación de que Laura G tiene los días contados en el matutino, pues presuntamente saldrán del aire a finales del mes.

De acuerdo con información del periodista Álex Kaffie, será el próximo viernes 28 de julio cuando la presentadora nacida en Monterrey, Nuevo León, deje de aparecer en Venga la Alegría. Y el periodista además dio a entender que se trata de una decisión que tomó la nueva productora de Venga la Alegría: "La llegada de Maru trajo modificaciones de conductores y ahora toca el turno de María Sonia Laura González Martínez más conocida como Laura Gi".

Por otro lado, hay que recordar que Kristal se incorporó a las filas de la empresa del Ajusco en 2018 cuando le dieron la oportunidad de ser conductora en el certamen Mexicana Universal y meses después se incorporó al matutino. Sin embargo, la mañana de este lunes Kristal salió del aire y el elenco principal de VLA estuvo integrado por Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoita, Pato Borghetti, Laura G, Luz Elena González y Mauricio Barcelata.

Elenco de 'VLA'

Debido a que la originaria del estado de Tamaulipas dejó el programa justo cuando se rumora el despido de Laura G, muchos creyeron que ella también será despedida. No obstante, la razón por la que Silva no está apareciendo a cuadro en el matutino del Canal Azteca Uno tiene qué ver con algo distinto y en realidad se trata de un tema más personal. ¿Kristal Silva fue despedida del programa Venga la Alegría?

No, en realidad la conductora y modelo no se encuentra al aire en este proyecto debido a que está de vacaciones con su esposoLuis Ángel Garza. A través de su cuenta oficial de Instagram, Kristal presumió que este fin de semana realizó un largo viaje con destino a Europa y mostró que luego de varias horas en el avión llegó junto a su marido a Italia, por lo que no ha dejado de compartir fotografías.

En primer lugar, la tamaulipeca de 31 años publicó una imagen en la que aparece desde la Catedral Duomo di Milano, además de que después viajó a Roma y tuvo la oportunidad de visitar la Fontana di Trevi, donde no se pudo sacar fotos debido a las decenas de personas que había. Asimismo, ella y su esposo también estuvieron caminando por las calles comiendo gelato y después acudieron al antiguo templo Panteón de Agripa.

Kristal está de paseo en Italia

Fuente: Tribuna