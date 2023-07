Conductora de 'Hoy' traiciona a Televisa y llega a 'Ventaneando' con nuevo galán; Bisogno la hunde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Luz Blanchet, quien actualmente forma parte del programa Hoy, dio un duro golpe a Televisa debido a que la tarde de este lunes 17 de julio dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para compartir algunos detalles de la forma en que inició su romance con el viudo de Edith González, el empresario y economista Lorenzo Lazo. Como se sabe, compartieron la noticia de su noviazgo en exclusiva para la revista ¡HOLA!.

A escasos días de que Luz y Lazo confirmaran que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, ahora ella compartió cómo conoció a este famoso hombre: "Así sucede cuando pasa… el culpable es Jorge Zarza, porque él conduce normalmente cada diciembre el evento de A favor de lo mejor, y este año no podía y muy lindo me dijo 'oye no voy a poder, ¿te lo avientas?', le dije 'claro, feliz de la vida', y voy y ahí estaba Lazo", relató.

Después, la colaboradora del programa Hoy contó con una gran sonrisa la forma en que charló por primera vez con el último esposo de Edith, quien falleció de cáncer en 2019: "Fue una plática la verdad de cuates, fueron como 10 minutos de plática, salió el tema de mis hijos, y el rollo de Aitana que saben que tiene su condición especial y me dijo ‘tengo un doctor que igual le puede servir’, intercambiamos teléfonos y bye", detalló.

Crédito: Internet

Sin embargo, la primera cita entre ambos surgió tiempo después, pues según Luz, Lazo le escribió hasta el mes de abril para invitarla a la boda de unos amigos. De hecho, dijo vio por segunda vez al empresario en su primera cita: "Eso fue lo primero que me impactó, la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante, yo dije 'ni comida, ni cena, ni nada', directo a un evento personal", explicó al respecto.

Finalmente, Luz confesó que tras ser honesta sobre lo que buscaba de una relación sentimental, Lorenzo fue claro y nunca se negó a lo que ella le solicitó: "Estoy muy contenta, es un hombre que sabe perfectamente lo que quiere, no esconde el interés, no es de esas relaciones de 'me hago el interesante'. Es lo padre de esta relación, ya cuando son segundas, terceras vueltas... qué dure lo que tenga que durar".

Asimismo, dijo que se siente muy feliz al lado de Lorenzo: "Se disfruta al mil, y el día de mañana si se decide hasta ahí llegó, no hay este rollo de los afectados", manifestó la artista. Por su parte, Daniel Bisogno se la pasó incomodando a Blanchet con comentarios subidos de tono como que en la primera cita le enseñó "la tang... de lazo", provocando las risas de Pati Chapoy y todos en el foro.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando