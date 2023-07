Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Este lunes, 17 de julio, trascendió la noticia de la separación de Ariana Grande de su esposo, Dalton Gomez, esto a poco más de 2 años de su boda en Montecito, California, en Estados Unidos. De acuerdo con algunos reportes, brindados por personas cercanas a la pareja, ambos habrían comenzado a tener problemas desde el mes de enero, por lo que el agente inmobilario de lujo habría hecho una proeza digna de una película de Hollywood.

El informe fue lanzado recién el día de hoy por el medio Page Six, cuando informantes cercanos a los recién separados revelaron que Dalton era consciente de que las cosas no estaban del todo bien con la cantante de Thak U, Next, por lo que decidió volar desde Estados Unidos, hasta Londres, sitio en el que Ariana se encontraba filmando la película de Wicked, esto con la finalidad de salvar su matrimonio, pero las cosas no funcionaron.

Si bien, Ariana compartió una fotografía en blanco y negro del día de su boda con Dalton, el pasado mes de mayo, lo cierto es que la estrella pop y Gomez habrían estado separados desde el mes de enero y, actualmente, se encuentran en pleno proceso de divorcio, aún así, la pareja mantiene una excelente relación y ambos están más decididos que nunca en ser mejores amigos, hecho que también fue filtrado por uno de sus conocidos para Page Six.

"Llegaron a la decisión (de divorciarse) juntos. Estaban teniendo problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos."

Fotografía de Ariana Grande y Dalton Gomez

Según información de esta persona, la familia y lo amigos de Ariana y Dalton son conscientes de la separación; sin embargo, están decididos a no revelar nada al respecto a los medios de comunicación, cosa que habían estado logrando; sin embargo, fue la propia Grande quien alertó a los medios sobre una crisis marital, puesto desde el mes de abril, la estrella de Scream Queens ha sido captada sin anillo de compromiso.

La última vez que Ariana fue vista en público sin el anillo de diamantes y perla fue en el campeonato de Wimbledon, sitio en el que se encontró con Andrew Garfield y uno de los actores de la serie Bridgerton. La famosa captó la atención del público al ser vista tomando una bebida, luciendo unos aretes discretos con tres perlas, pero sin su anillo de compromiso, el cual era sumamente importante para ella porque tenía perla que perteneció al anillo de su abuela.

Ariana Grande y Dalton Gomez se conocieron a comienzos de la pandemia por Covid-19, cuando la estrella de Victorious estaba buscando comprar una casa en Montecito, California, y el encargado de vendérsela fue precisamente Gomez. Según se dice fue flechazo a primera vista. Ambos contrajeron nupcias un año después en el mismo inmueble. La boda fue discreta y únicamente hubo 20 invitados.

