Enrique Guzmán confiesa que Luis Enrique tiene problemas con el alcohol y destroza a Mayela Laguna

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán por fin rompió el silencio y reaccionó a la noticia de que Apolo no es su nieto biológico ya que su hijo Luis Enrique Guzmán ventiló que el niño no lleva su sangre. En una breve entrevista con diversos reporteros, el interprete de rock and roll dijo que está muy preocupado por el bienestar de su heredero ya que ha tenido episodios muy duros tras descubrir que el menor no es su hijo biológico.

El cantante aseguró que más allá de la noticia, se encuentra inquieto por las acciones que pueda cometer el hermano de Alejandra Guzmán por esta situación: "Lo que se publicó, es lo mismo que yo sé, una cosa sí sé, es que ella está escondida, y Apolo también, y eso a Enrique lo va medio matando, de repente se toma sus copas, se sale en la pinch... moto y se va a poder dar un madr...", dijo, según información recogida por Agencia México.

Ante las preguntas de los reporteros que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México sobre si ve tan mal a su hijo, el intérprete de éxitos como Payasito confesó: "El preocupante es él, porque el amor que le agarramos al niño no se pierde… Imagínate mi hija le había preparado su testamento y todo… pero se aclarará, (aunque) se va a tardar un chig...", expresó don Enrique Guzmán.

Apolo no llevaría la sangre Guzmán Pinal

Sin embargo, al escuchar el nombre de Mayela Laguna, quien en días pasados expresó su apoyo a Frida Sofía, unigénita de Alejandra Guzmán, al respecto de la denuncia por abuso en contra su famoso abuelo, el artista solo replicó: "Por mí que ching... a su madre, perdón que lo diga, por mí que ching... a su madre". Por otra parte, Enrique externó su molestia al escuchar las dudas por el presunto fraude que el productor Enrique Gou cometió.

De forma contundente, el exesposo de Silvia Pinal relató lo siguiente sobre la controversia: "El de aquí de Tampico está queriendo cobrar 700 mil pesos que se los clavo Gou, son cosas que si saben quién es Gou, ya sabes, ya lo conocí, yo lo medí y ya no trabaja conmigo afortunadamente". Por su parte, el empresario envió un mensaje al programa Venga la Alegría para responderle al padre de Alejandra Guzmán, por los señalamientos en su contra: "Nada más para aclararle al señor Guzmán que dice que me robé 700 mil pesos, eso no vale ni su show".

Y añadió: "Fue un empresario de Tampico que hicimos un convenio, un contrato firmado, donde tenía que darme un anticipo a tal fecha, no cumplió con el anticipo completo, una parte nada más, entonces un mes después le cancelé la fecha y le regresé la parte del anticipo", explicó Gou. Finalmente, el productor le envió un contundente mensaje a don Enrique Guzmán, a quien tachó de ser un alcohólico:

Quiero aclarar que el que ya no quiere trabajar contigo soy yo Enrique, no tú, porque además te portaste muy grosero ahí en la Arena Ciudad de México con la gente, con el público, con tus compañeros artistas, envidioso, yo creo que fue por el exceso de alcohol", remató.

Fuente: Tribuna