Federica Quijano furiosa con la producción de 'LCDLFM' por quererla sacar del foro; esta es la razón

Ciudad de México.- Federica Quijano está furiosa con la producción de La Casa de los Famosos México y nuevamente reiteró que existen favoritismos hacia algunos concursantes, pues fue invitada a participar en la última gala de nominación y no cumplieron con lo que le habían prometido, así que no dudó en exponerlo y demostrar que a pesar de todo pudo dejarle un mensaje de cariño a su hermano Apio.

La integrante de Kabah se ha mantenido al pendiente de lo que ocurre en el reality, así como de la participación de su hermano, por lo que constantemente comparte su opinión con sus seguidores y lo ha defendido a capa y espada de los ataques que ha recibido, pues en su momento lo acusaron de haber traicionado al 'team infierno', dado que también se llevaba bien con sus rivales, pero este fin de semana vivió un momento desafortunado.

Fue en la fiesta temática que celebraron el viernes donde tuvo una fuerte discusión con Wendy Guevara, quien al enterarse que estaba diciendo que quería conocer su bajo mundo, la chica de Las Perdidas lo tomó ofensa ya que ha compartido todas las carencias que tuvo en su momento, así que al calor de las copas no dudó en encararlo y decir que se le cayó la máscara frente a todos.

Esta situación dejó muy afectado al cantante, quien terminó ahogado en llanto, así que Fede no dudó en saltar en su defensa y destacó tanto a él como a su familia le afecta tener que lidiar con personas en estado de ebriedad, pues les toca fibras sensibles, dado que en diversas casiones han compartido los maltratos que sufrieron en su infancia con su padre, quien actualmente está internado por la esquizofrenia que se le desarrolló por las secuelas de sus adicciones.

ESPECIAL

A pesar de que tenía trabajo en Mérida, Federica Quijano decidió cancelar y posponer eventos, así como dejar a sus hijos encargados para mostrarle su apoyo a su hermano, así que habló con la productora y supuestamente podría comentar en la gala, además de que tenía la esperanza de tener al menos unos segundos para darle un mensaje a Apio, pero esto no ocurrió y su intervención se vio limitada.

Al terminar el programa, la cantante se percató que ya no iba a tener la posibilidad de mostrar su apoyo, así que optó por gritar desde el foro con la intención de que la escucharan, pero no se lo permitieron: "Me querían sacar, todo el mundo me agarraba, me jalaba y me decían 'cállate', pero dije 'vine desde Mérida, tuve que cancelar y posponer eventos para venir a hacer tres cositas', no me parece justo".

Por esta razón la intérprete de La Calle de las Sirenas se fue molesta, pero desde la calle le gritó lo mucho que lo quiere y afortunadamente sí la escucharon, pero eso no le quita la indignación por la forma en que la trataron: "Cuando me salí furiosa, dije desde la calle le voy a gritar y gracias a Dios mi hermano me escuchó, pero que pesadilla que dejan a muchos que vayan a gritar y a otros no, ¿cómo por qué?".

Fuente: Tribuna