Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 16 de julio, la comediante de origen argentino, Bárbara Torres, fue expulsada de La Casa de los Famosos México, después de haber concursado durante 6 semanas y luego de haber causado controversia por sus explosivos cambios de humor, sus comentarios en contra de otros habitantes de la mansión como Wendy Guevara, Ferka, Raquel Bigorra o Paul Stanley; así como las traiciones que llegó a cometer como fue el caso de la nominación a Emilio Osorio.

Como ya muchos sabrán, la intérprete de 'Excelsa' no era la preferida dentro del show e incluso más de un participante llegó a manifestar su descontento hacia la argentina. Una de ellas habría sido Ferka Quiroz quien supuestamente se habría ido de la gala furiosa, tras la salida de Bárbara, puesto es una persona a la que no soporta. Este hecho fue filtrado por el youtuber Michclle Rubalcava, quien declaró: "Mad... me dicen que Ferka se emp... tanto que se salió del foro, viendo que ya no estaba al final, ¿será?".

Sin embargo, unas horas después, Ferka negó que se haya marchado por estar molesta, sino que se fue directo a la post gala, con lo que desmintió algún tipo de coraje. El problema llegó durante las primeras horas de este lunes, 17 de julio, cuando la famosa conductora compartió un tuit con el que atacaba a Bárbara Torres. Si bien, no mencionó el nombre de la comediante, todos sus seguidores consideraron que el duro texto iba hacia ella.

"Qué fácil es tirar mie... y después salir con cara de víctima. Lo que se dice con la boca se sostiene con los hue...", declaró la estrella de televisión.

Dichas declaraciones provocaron que la gente se le fuera encima a la propia Ferka, a quien tacharon de ser una persona hipócrita, puesto unas horas antes ella misma estaba criticando a las personas que le tiraban odio a Jorge Losa, quien el pasado domingo fue duramente criticado por los seguidores del show, quienes lo acusaron de hacer trampa en los concursos para ser el líder de la semana, incluso se ha llegado a teorizar que él mantendría un romance con algún ejecutivo del show.

Por otro lado, hubo algunos seguidores que le pidieron a Ferka que dejara de lado las rivalidades que llegó a tener dentro del reality show, puesto ya no se encontraba dentro del mismo, tal y como Raquel Bigorra y Paul Stanley hicieron luego de salir expulsados. Ante este comentario, Quiroz salió a responder que no estaba incitando el odio en contra de Bárbara y resaltó que simplemente no le caía bien.

"Yo no estoy incitando al odio. La señora no me cae. Y punto. No saques de contexto las cosas.", respondió Ferka al comentario.

Cabe señalar que, durante su estadía dentro del show, Ferka no fue una de las concursantes preferidas, de hecho, hubo personas que no mostraron ningún tipo de apoyo a la relación amorosa de Quiroz y Jorge Losa, llegando al grado de tacharlos como falsos. Incluso, la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, llegó a analizar su amorío, insinuando que no parecía ser genuino, por el contrario, dejó entrever que lucía un tanto falso. Algunos comentarios en contra de Ferka fueron:

"Ya Ferka, tú también pecas de hipócrita. Hace unas horas públicas que no está chido el hate a Albacete. Pero ¿por qué estás alimentado ahorita el hate contra Bárbara? Ya, aprende a soltar como Raquel y Paul y dale la vuelta a la página. Ya fastidias, pareces disco rayado", "La feminista y nada sorora, fomentado el discurso de odio hacia otras personas pufff. El chiste se cuenta solo", "Ya siéntese señora. Por aquí muy brava, pero cuando tienes a la gente enfrente por ejemplo, Niurka, Isabella, Musa. Ahí si ni hablas de frente. Cállate mejor."

