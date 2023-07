Ciudad de México.- Durante la mañana del pasado domingo, 16 de julio, el youtuber, Alan Estrada compartió un video donde críticaba fuertemente a las personas que se dirigen a Wendy Guevara con pronombres en masculino, siendo que la influencer se presenta con un nombre de mujer y se viste como tal. En su video, el famoso de Internet expresó que todo se desató después de que él mostró su apoyo a la 'Perdida'.

Según lo declarado por Estrada, desde que mostró su favoritismo por la influencer, notó que había personas que comenzaron a enviarle mensajes negativos, los cuales había tenido que eliminar de su red social. Asimismo, Alan aclaró que las personas trans no tenían por qué pedirle permiso a los demás para ser felices, al identificarse con el género con el que lo hagan, también destacó que era muy irrespetuoso llamarlos por los pronombres con los que ellos no se sienten cómodos.

"Oigan yo nada más quiero decir algo porque subí ese video en malta apoyando a Wendy y no saben he tenido que borrar varios comentarios de gente que vive con 1700 y solamente les quiero dejar algo bien claro, que una persona decida llamarle en masculino a una mujer trans , no solamente es algo sumamente irrespetuoso sino que además deja ver la enorme cag... de persona que eres aún sabiendo que esa persona así se identifica y así quiere ser llamada. Independientemente lo que tú pienses al respecto, vale gorro.", sentenció el famoso.

Por otro lado, Estrada destacó que había personas que argumentaban que la comunidad LGBTQ+ buscaban imponer una agenda política, cuando la realidad esto no es así, simplemente están buscando que se les respete, así que el influencer pidió que se dejara de lado la transfobia internalizada y que únicamente se le llame a las personas de la manera en la que éstas se sientan más cómodas.

"Osea no importa lo que tú opines porque al final esa persona, una persona trans, no te está pidiendo permiso para existir, no te está pidiendo autorización para ser feliz, no te está pidiendo absolutamente nada más que respeto y antes de que vengan con sus cosas de que: 'Es que nos están imponiendo'. No te imponen nada, no te imponen nada puñ... lo único que te están imponiendo es el respeto. Respeta las decisiones que la gente ha tomado para ser más feliz en la vida."