¡Les llueve sobre mojado! Grupo Firme no se pudo ofrecer concierto y pierden miles de pesos

Ciudad de México.- Grupo Firme vuelve dar de qué hablar, pero esta vez no se trata de ninguna polémica ni de los excesos de sus integrantes, sino por las fuertes pérdidas que tuvo la agrupación luego de su concierto fallido en El Salvador, donde las condiciones del clima impidieron que se pudiera realizar el pasado fin de semana como parte de su show, 'Hay que conectarla' y Eduin Caz se mostró bastante afectado.

El intérprete de Ya supérame y el resto de integrantes salieron a dar la cara al escenario pese a la fuerte lluvia que azotó el lugar, donde todavía se encontraban esperando algunos de sus fanáticos, así que se disculparon por lo ocurrido y deleitaron al cantar a capela Qué onda perdida, la cual es una colaboración con 'El Jerry' y han logrado posicionarse en el top de las listas de popularidad.

Horas más tarde, el cantante originario de Tijuana utilizó las redes sociales para dar detalles de lo ocurrido, compartiendo algunas fotografías y videos en las que se le puede ver sumamente desencajado bajo la lluvia, pues siempre ha demostrado que su prioridad es el público y no le gusta fallarles, pero esta vez no hubo nada que pudieran hacer para salvar el espectáculo, dado que el lugar estaba bastante encharcado y sus micrófonos como aparatos eléctricos se descompusieron, lo cual representa una importante pérdida económica.

"Me siento un poquito triste, más que nada me siento molesto, porque yo no controlo el clima, entonces, lo más que yo puedo hacer es cambiar el evento para el día lunes o el día martes, porque mañana voy a ver qué sirve y que no sirven, lamentablemente se voló el techo del escenario y se mojaron todas mis cosas, se mojaron mis consolas todos los instrumentos, micrófonos, todo se mojó y lo más posible es que ya no sirva y créanme me duele mucho perder eso porque es un dineral", dijo Eduin Caz en un video.

Grupo Firme reprograma concierto en El Salvador

Luego de ese momento tan complicado, Eduin Caz anunció que Grupo Firme no le va a fallar a los salvadoreños, así que buscaron la forma de reprogramar el evento, así que será el martes 18 de julio cuando se presenten sin ningún inconveniente, dado que las probabilidades de precipitaciones son mínimas, por lo que espera que comprendan la situación y asistan a disfrutar de sus canciones, aunque posiblemente se dé la posibilidad de solicitar rembolso, aunque hasta ahora no hay detalles.

