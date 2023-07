Madonna preocupa: Tras ser hallada casi muerta, la cantante sería captada al ingerir sustancias nocivas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una vez más la reconocida y muy polémica cantante, Madonna, se encuentra encendiendo las alarmas de preocupación entre sus miles de seguidores, debido a que después de que la hallaron casi muerta y tuvieron que reanimarla, la famosa celebridad acaba de ser captada al ingerir sustancias nocivas, o al menos eso es lo que varios fans afirmaron en las redes sociales.

Como se recordara, en el mes de junio Guy Oseary, el representante de la reconocida cantante, empleó su cuenta de Instagram para revelar que el pasado sábado 24 de junio se encontró inconsciente y sin signos vitales a su cliente dentro de su casa en la Ciudad de Nueva York, donde no respondía a los intentos por querer que recuperara la consciencia, por lo que tuvo que ser reanimada en la ambulancia con NARCAN, la cual es comúnmente usada en temas de sobredosis, pero también puede usarse cuando existe un choque séptico, y después llevada a la unidad de cuidados intensivos.

Tras esto, la intérprete de La Isla Bonita se había mantenido en silencio hasta el pasado lunes 10 de julio, cuando lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que señala a sus fans que: "He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida", señalando que : "Mi primer pensamiento cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo", prometiendo recuperarse pronto.

Madonna habla de su salud. Instagram

Pero ahora, hace un par de horas que en Twitter miles de sus millones de fans han quedado muy preocupados e indignados con la conocida 'Reina del Pop', debido a que se compartió varias imágenes de un live que realizó a través de sus redes sociales, debido a que señalan que no estaría en camino a su recuperación, sino que seguiría arriesgando su vida y no habría aprendido nada de esta última hospitalización.

Esto debido a que en las imágenes se puede ver como la creadora de Four Minutes está inhalando una sustancia de un frasco, el cual afirman que es una droga, así que en redes han salido comentarios como que "la reina va a terminar como el rey", haciendo referencia a Michael Jackson en que pronto podría perder la vida, mientras que otros afirmaron que no eran drogas, sino un aceite natural, como aroma terapia.

Cabe mencionar que hasta el momento Madonna no se ha pronunciando en ninguna red social para aclarar si es verdad que estaba ingiriendo lo que muchos dicen era una sustancia nociva para la salud o si es que en realidad era otra cosa, como un aceite usado para relajar con aromaterapia, que ha sido utilizado por muchos, especialmente después de vivir eventos tan estresantes como el de ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui