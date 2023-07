'MasterChef Celebrity': Conoce al nuevo ELIMINADO del reality de TV Azteca y los detalles de la gala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cocina más famosa de la televisión reabrió sus puertas para poner a prueba a los competidores, quienes tuvieron que enfrentar complicados retos con los que la décima gala se convirtió en todo un caos y algunos quedaron con cortadas o quemaduras, demostrando que están dispuestos a todo con tal de seguir avanzando, algo que ya no podrá hacer Lis Vega, quien se convirtió en la eliminada.

Para arrancar, el chef Mikel Alonso fue a darles una masterclass a los chicos para que aprendieran a cocinar paso a paso chipirones en su tinta, platillo de la cocina vasca, pero pesar de tener la receta y haber contemplado el procedimiento, algunos no lograron el balance perfecto en su platillo y Eduardo Capetillo Jr. por estar de presumido que iba muy rápido se confió y no le alcanzó el tiempo, por lo que fue muy castigado.

Twitter @MasterChefMx

Estos fueron los participantes que subieron al balcón:

Manu Nna

Mónica Dionne

Ivonne Montero

El segundo reto fue un clásico del programa, dado que tenían que hacer un elegante 'croquembouche', un postre francés que consiste en realizar torres de profiteroles rellenos y la actriz Ivonne Montero al haber tenido el mejor plato fue la encargada de elegir el tamaño de la construcción de cada pareja, beneficiando a algunos con 20 centímetros y perjudicando a otros con el doble.

Tal como era de esperarse, los accidentes no faltaron y Fabiola Campomanes salió con varias quemaduras por el caramelo con el que se pegan las piezas, pero aunque todos realizaron un buen trabajo, Romina Marcos y Eduardo Capetillo Jr. fueron los mejores, pero Paco Palencia y 'Cositas' también se lucieron y los chefs también los salvaron del mandil negro.

Twitter @MasterChefMx

Finalmente, el reto de eliminación consistió en crear un platillo con tan solo 10 ingredientes que debían incorporarse en armonía, la sal, azúcar, aceite y pimienta podían ocuparlos como extra, así que cada quien sacó a relucir su creatividad, pero a Lis Vega no le fue bien con las críticas de los chefs, quienes deliberaron que debía ser eliminada del programa.

Twitter @MasterChefMx

La vedette se fue contenta por lo que pudo lograr en su participación, pues aunque no logró llegar a la final se demostró que tiene habilidades en la cocina, además de que se llevó a grandes amigos, a quienes espera ver triunfar en las siguientes galas: ""Me llevó en el corazón tantos momentos maravillosos. No me extrañen, cocinen ching...n", mencionó su despedida.

Fuente: Tribuna