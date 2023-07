Mona lanza comentario trasfóbico hacia Wendy Guevara y la ponen en su lugar: "Yo sí soy mujer"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara está haciendo historia en Televisa gracias a su participación en el reality La Casa de los Famosos México, donde gracias a su personalidad y carisma ha logrado conquistar a la audiencia, quienes le han mostrado su respaldo cada domingo, además de que la mantienen dentro de las principales tendencias en redes sociales, pero recientemente sus fanáticos mostraron su molestia con la influencer Mona.

Resulta que Marisol Rodríguez Salazar, quien es mejor conocida en el mundo de Internet como Mona estuvo recibiendo comparaciones con la integrante del clan de Las Perdidas, por lo que cansada de esos comentarios indicó en un live que no tienen punto de comparativa, dado que ella sí es mujer, lo cual causó llaga por su tinte transfóbico.

ESPECIAL

Yo soy mujer, él es hombre. ¿Dónde está la comparación? A la gente ya le gustó estarme comparando con hombres, primero lo hicieron con el cantante que esta todo tatuado de la cara", comentó.

La novia de Geros platicó que en varias ocasiones le han dicho que tiene parecido físico con hombres y chicas trans, incluso mencionó que le han advertido que si sigue subiendo de peso va a quedar idéntica, por lo que molesta resaltó que eso nunca va a pasar, reiterando que ella es una auténtica mujer, lo cual provocó que la tundieran restregándole que no le llega ni a los talones a Wendy.

ESPECIAL

Tal como era de esperarse, algunas de las amigas de la integrante del 'team infierno' saltaron a defenderla, tal es el caso de Evelyn 'La Mamita' Hernández, quien le recordó a Mona su pasado: "Wendy nunca estuvo en la calle asaltando a la gente con cuchillos, ni quitándole los tenis de las mujeres como Mona, acuérdense. Ahora no sé de qué se queja de que entraron a robar a su casa, es un karma que le iba a llegar tarde o temprano, tú andabas de lo peor".

Pero eso no fue todo, también le lanzó una contundente advertencia para que deje de meterse con su amiga y Yeri Mua también mostró su respaldo: "Si mija. Wendy no nació mujer, pero al menos no asaltaba casas, me molesta la gente transfóbica", indicó la famosa 'Bratz Jarocha', asegurando que Wendy es su amiga desde hace algún tiempo.

Por su parte, Mona indicó que no se avergüenza de su pasado, razón por la que lo ha compartido con sus seguidores que en su momento robaba y sus excesos de alcohol, pero al parecer no se arrepiente de lo que dijo ya que hasta el momento de la publicación de esta nota no ha pedido disculpas ni se ha retractado de lo que dijo.

Fuente: Tribuna