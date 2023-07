Madrid, España.- Hace algunas semanas, la revista People confirmó que el piloto británico, Lewis Hamilton sí estaba saliendo con la cantante colombiana Shakira, esto luego que ambos fueran captados en una cita durante el Gran Premio de Miami y con ello la de Barranquilla viajara a Barcelona para darle apoyo desde un palco especial de Mercedes; sin embargo, parece que la famosa de 46 años no es la que le roba suspiros al heptacampeón del automatismo pues éste acaba de ser captado a bordo de un yate de lujo por las playas de Ibiza en compañía de una actriz mexicana.

Con estas imágenes, se han apagado los rumores entre un posible romance entre la colombiana y el británico, especialmente cuando muchos fans de la intérprete de Te Felicito, Suerte o Monotonía insistieron en que Hamilton era una buena opción para ella tras la separación de Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona y quien se sabe, también era amigo del corredor de autos. La tercera en discordia se sabe, es la actriz y modelo mexicana Eiza González quein también en el pasado fue relacionada con famosos como Jason Momoa, Liam Hemsworth, Calvin Harris o Timothée Chalamet, por mencionar algunos.

Shakira ¿Por advertencia de Piqué? Shakira dice que tema con Bizarrap casi no se estrena; "No es negociable"

La fotografías muestran al corredor de autos en compañía de dos mujeres, entre ellas la mexicana protagonista de cintas como Bloodshot, Ambulancia o Casi treinta. Medios españoles aseguraron que después de haber tomado el sol, el piloto y la actriz también fueron vistos en un bar al cual asistieron en compañía del director de cine, Baz Luhrmann y su esposa Catherine Martin. Cabe decir que no se sabe si en realidad hay un interés en cortejar a González o solo se trata de una relación de amigos.

Lewis Hamilton a bordo de un yate con otras mujeres. Foto: Twiter

Las imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo y además avivan los rumores sobre un "truene" entre Shakira y Hamilton, incluyeron instantáneas donde se muestra a la tenista Jenny Stray Spetalen, la cual se relaciona por primera vez con ambos famosos insistiendo en que quizá solo fue un momento entre amigos y no hay nada en torno a una posible relación. Hasta ahora, se desconoce cuál es la reacción de Shakira ante estas fotos pero instruyas ya han bromeado en que la famosa podría sacar un nuevo tema musical con el productor argento Bizarrap (BZRP) esta ves en contra del piloto y la Fórmula 1.

Lewis Hamilton en Ibiza con Eiza González

En el pasado, la actriz y modelo mexicana Eiza Gonzáles se defendió en cuanto a las criticas sobre sus posibles romances con famosos, pues como se dijo anteriormente esta no es la primera vez que se le relaciona con alguien tras ser captada por paparazzis. Tras ser la protagonista de la portada de la revista L'Officiel USA, la famosa recurrió a una frase de un tema de la cantante Taylor Swift por lo que aseguró que lamentaba mucho que de inmediato trataran se relacionaría con alguien.

Si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor y dice 'no me voy a conformar con lo mínimo', y ella sigue adelante, entonces, como dice Taylor Swift, todo el tiempo te (llaman) put…".