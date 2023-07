"Que vaya a terapia": José Eduardo Derbez da consejo a Bárbara Torres tras salir de 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la salida de La Casa de los Famosos México de la reconocida actriz y polémica comediante, Bárbara Torres, el reconocido actor y también comediante, José Eduardo Derbez, acaba de darle un importante consejo para mantener su salud mental, en el cual le pide "que vaya a terapia" ante todos las polémicas que tuvo al interior del afamado reality show de Televisa.

Como sucede cada domingo, el pasado 16 de julio se vivió la sexta gala de eliminación dentro del afamado reality show de 24 horas, proveniente de Telemundo, en dónde resultó que Poncho de Nigris fue el primer salvado al ser el más votado por el público, de ahí Wendy Guevara, dando como resultado la expulsión de Torres, como se había estado rumorando en las redes sociales desde días anteriores por sus actitudes.

Esto pues como se recordará, la actriz de La Familia P.Luche desde hace varias semanas comenzó a causar preocupación entre los espectadores de la emisión, debido a que tuvo constantes cambios de humor muy drásticos en el interior, llorando por todo, además de tener varias peleas bastante fuertes, así que todos señalaron que tenía un severo problema emocional y debía de salir por salid mental o terminaría muy mal.

Incluso por este tema es que su hijo mayor, José Emilio, durante la gala de eliminación asistió para salir en defensa de su madre y exigir que se le respetara y que se detuviera todo el hate que hubo en su contra en las redes sociales durante su estancia dentro del reality, afirmando que como hijo amaba mucho a su madre y le dolía ver todas las terribles cosas que ponían en su contra por problemas en el interior.

Ante este hecho, el hijo de Eugenio Derbez también salió en su defensa cuando la prensa le preguntó sobre ella y sus actitudes al interior, pues este dijo que la conocía en el exterior y sabía que era una gran y maravillosa persona que solamente no le fue bien estando encerrada por varias semanas sin estar en contacto con el exterior, pero que eso no la hacía una mala persona y no iba a juzgarla por ello.

Pero con respecto a su salud mental, el presentador de Miembros Al Aire, afirmó que podría ser que todo se debiera precisamente a ese encierro, el estrés de las estrategias y demás, pero que ahora fuera todo estaría mejor, pero que si seguían así las cosas podía irse a terapia sin ningún problema, pues contaría con el apoyo de todos aquellos que la quieren, dejando en claro que no pensaba atacar a la actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui