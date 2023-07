Shakira trae de vuelta la moda denim; descubre cómo puedes crear increíbles 'looks' con esta tendencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de verano es un excelente momento para experimentar con diferentes modas, texturas y prendas, tal y como recientemente lo hizo Shakira en Gran Bretaña, en el Gran Premio, cuando acudió a apoyar a su presunto nuevo novio Lewis Hamilton. Como algunos recordarán, la intérprete de Las Caderas No Mienten logró encantar a sus fans con un top denim (de mezclilla) con un pantalón cargo de cuero, algo que sin duda contrastaba, pero lucía fantástico, según los expertos en moda.

Pero Shakira no ha sido la única en ser captada con este tipo de prendas, ya que, según información de revistas especializadas como Vogue, la ropa de mezclilla regresa con fuerza, tal y como se vio hace algunos años, a inicios del 2000, cuando iconos de la moda comenzaron a llevar esta ropa en todo momento, incluso se podía ver esta tendencia en telenovelas infantiles como en Cómplices al rescate, entre otras.

Shakira con top denim en el Gran Premio de Gran Bretaña

En caso de que tú no sepas qué es el denim, no te preocupes, porque a continuación descubrirás qué tipo de tendencia es y cómo podrás llevarlo en tu día a día. Dicha tendencia nunca pasa de moda y se adapta a cualquier estilo y ocasión. Ya sea en forma de pantalones, chaquetas, vestidos o faldas, el denim es un básico que no puede faltar en tu armario; se caracterizan por estar elaboradas con tela de mezclilla, lo que significa que son sumamente resistentes.

¿Qué 'outfits' se pueden crear con el estilo denim?

- Casual y fresco: Combina unos shorts denim con una camiseta blanca y unas sandalias planas. Añade unos accesorios como un sombrero de paja, unas gafas de sol y un bolso de rafia para darle un toque veraniego.

- Elegante y sofisticado: Opta por un vestido denim con botones y un cinturón que marque tu silueta. Completa el outfit con unos zapatos de tacón, unos pendientes llamativos y una cartera de mano.

- Bohemio y romántico: Elige una falda denim con vuelo y una blusa de encaje o crochet. Puedes agregar unas botas camperas, unas pulseras de colores y una bandana en el pelo para crear un contraste interesante.

Ejemplo de moda denim



- Urbano y moderno: Apuesta por unos jeans denim con rotos y desgastados y una chaqueta denim oversize. Combínalos con una camiseta estampada, unas zapatillas deportivas y una mochila o riñonera.

- Divertido y original: Atrévete con un mono denim o un conjunto de crop top y pantalón denim. Dale un toque de color con unos zapatos o un bolso de un tono vibrante y unos complementos divertidos como unos pendientes de pompones o unas gafas de corazón.

Fuentes: Tribuna