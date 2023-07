'Siempre Reinas' regresa a Netflix con segunda temporada y con importantes bajas; aquí los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del éxito del reality de Netflix, Siempre Reinas decidieron seguir exprimiendo el formato con una segunda temporada con importantes cambios en su elenco y de acuerdo a la periodista Inés Moreno ya arrancaron las grabaciones en las que ya surgieron los primeros pleitos, por lo que desde ahora se tienen grandes expectativas; aquí te contamos los detalles.

Este programa logró juntar a cuatro grandes personalidades de la farándula mexicana, Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera, todas con una sólida carrera y a través de cada uno de los capítulos lograron compartir su peculiar estilo de vida y convivencia, dejando expuestas sus explosivas personalidades, aunque al final las integrantes originales terminaron en pleito y con orden de protección.

Fue la intérprete de Corazón de Piedra la que no logró encajar y Zapata como Pasquel no tuvieron reparo en declarar en diversas entrevistas que fue complicado lidiar con sus aires de grandeza, asegurando que en su vida volverían a compartir crédito con ella, así que cansada de que hablaran mal de ella ante los medios, Lucía Méndez tomó acciones legales para que no pudieran volver a mencionar su nombre, asegurando afectaron su imagen.

ESPECIAL

¿Quiénes son las nuevas reinas?

Según la fuente antes citada, la producción hizo algunos ajustes y decidió quedarse con solo dos de las integrantes originales, se desconoce si le dieron la espalda a las otras dos o simplemente rechazaron la propuesta con tal de no volver a estar juntas, pues de manera inesperada la que regresa es Lucía Méndez, acompañada de Lorena Herrera, quien se mantuvo neutral en su pleito.

Además, ahora serán cinco reinas y las que se unen al proyecto son nada más y nada menos que Olivia Collins, la cantante Dulce y Lola 'La Trailera', pues aunque buscaron a Maribel Guardia, la actriz declaró que por el duelo que atraviesa se vio en la necesidad de disolver el contrato, aunque dijo estar dispuesta para una próxima ocasión.

Inés Moreno soltó tremenda bomba, pues en su programa de YouTube indicó que sus fuentes le comentaron que quienes ya se dieron su agarrón son Lucía Méndez y Lorena Herrera, quien ya no está soportando su actitud, a pesar de que en su momento la defendió de sus compañeras y seguramente no serán las únicas que tengan sus roces ya que todas tienen un carácter fuerte.

Es importante destacar que por ahora Netflix no ha lanzado los promocionales oficiales con los que revele a su elenco, ni tampoco existe una fecha de estreno para esta segunda temporada, pero se espera que sea en los últimos meses de este 2023 y aquí te mantendremos al pendiente de este y muchos otros realitys.

Fuente: Tribuna