Ciudad de México.- El reconocido y muy polémico actor de novelas, Christian de la Fuente, acaba de dar una entrevista para Venga la Alegría y diferentes medios de comunicación, para los cuales afirmó que es él quién tiene un 'apasionado romance' con el famoso actor y querido cantante, Pablo Montero, diciendo ante las cámaras que: "somos gays" y hasta le pidió delante de todos que se besaran.

Como se sabe, Montero y de la Fuente desde un par de semanas que se encuentran acaparando titulares en los que aseguran que se agarraron a golpes detrás de bambalinas en la obra de teatro, Los Amantes Perfectos, por el amor de su guapa compañera, pues supuestamente, Christian y ella tendrían una relación y eso a Pablo le importaría y le habría comenzado a coquetear por mensajes, por lo que se lanzarían en su contra.

Ante estas especulaciones y rumores, los tres actores involucrados han salido para defenderse y negar rotundamente que haya un triángulo amoroso, afirmando en el programa Hoy que: "Nadie se pego, no pasó nada, yo no sé porque se inventaron estas cosas, todo fue falso la verdad", dejando muy en claro que todo lo que se ha dicho más que mentiras y son comentarios amarillistas para generar clicks y ganar más dinero.

De igual forma, el intérprete de Mi Piquito de Oro también salió para aclarar que no hubo ninguna pelea o un triángulo amoroso, señalando que: "De una tontería, se les antojo. Nos llevamos muy bien, somo muy amigos. Candela yo la quiero mucho como amiga y se les ocurrió que yo andaba con Candela y Cristián también, eso es mentira", dejando muy en claro que todo ha sido de forma profesional.

Y ahora, una vez más en una de las presentaciones de la obra al hablar con la prensa encaró a los reporteros del matutino de TV Azteca, de Televisa y muchos otros más, pero contrario a sus colegas, él decidió bromear afirmando que no se podía un romance con Candela debido a que él y Montero eran gays y ellos eran la pareja, haciendo reí al cantante que estaba a su lado, al cual abrazó y expresó que ya hablando en serio no había pasado nada entre ellos y todo ha marchado con profesionalismo.

Pero, pese a su buen humor y buena disposición de hablar con los reporteros, de la Fuente señaló que los medios de comunicación tienen mucho poder, porque difundir un rumor solo porque fuentes lo dijeron ya es algo que mancha la imagen de alguien, declarando que él podría decir: "fuentes me dijeron", que una persona había robado algo y aunque no tuviera las pruebas y no fuera cierto, esa persona cuando se difunde la información ya quedó como un ladrón y eso no era justo porque manchas una imagen y a veces de forma irreparable.

