Tras recibir fuertes acusaciones, Anna Ferro rompe el silencio y confirma que corrió a Ingrid Coronado

Ciudad de México.- A un año del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, su nombre sigue dando de qué hablar por la disputa legal que sostienen su exesposa Ingrid Coronado y Anna Ferro, quien fue su última pareja sentimental por uno de los bienes que dejó, además de que se han destapado algunas situaciones alrededor de su relación que han dejado mal parada a la maestra de yoga, quien decidió romper el silencio para defenderse.

Fue hace unos días cuando una empleada doméstica del conductor, quien se presentó como Ángeles indicó que Ferro únicamente fingía tratarlo bien, dado que con el tiempo y su enfermedad comenzó a hacer evidente su hartazgo hacia él, además de que maltrataba a los hijos del exconductor de Venga la Alegría, asegurando que únicamente estaba con él por mero interés y que lo dejó botado en sus momentos de agonía.

Pero eso no fue todo, ya que Aarón Olvera, ex mánager de Fer, confirmó que Anna no estuvo presente en los últimos momentos de vida del conductor y le lanzó una petición para que le entregue a Ingrid el departamento que aún habita en Cuernavaca, resaltando que la última voluntad del argentino es que sus hijos estuvieran protegidos, así que tras todo lo anterior le llovieron ataques.

Ingrid Coronado, reaccionó a todas estas declaraciones y confirmó que sus hijos no tuvieron una buena relación con Anna Ferro, aunque no quiso ahondar en detalles de los momentos incomodos que les hizo pasar, tal como en el funeral de Fernando, donde dijo la situación se tornó complicada y a ella se le negó completamente el acceso.

Ana Ferro se defiende y niega ser interesada

Frente a las cámaras de la reportera Berenice Ortiz, Anna Ferro negó rotundamente todas las acusaciones que le hicieron, argumentando que mantiene una buena relación con la familia del conductor, por lo que destaca que de haberlo tratado mal sus allegados no le tendrían el aprecio que le tienen y puso en tela de juicio la amistad que tuvo su pareja con quienes ahora la señalan.

Así mismo, le parece absurdo que nunca hubieran hablado de los supuestos maltratos hasta ahora que Del Solar no está presente para dar su versión y respecto a los hijos que procreó con Ingrid, asegura guardarles cariño, refutando haber sido grosera con ellos: "No es verdad, en ningún momento. Para empezar creo que Fer jamás lo hubiera permitido", comentó.

La instructora, reconoce que en el velorio del famoso no permitió que Ingrid ingresara, pues quería cumplir su voluntad: "No lo voy a negar. Los hijos de Fer se pusieron de acuerdo para ver a qué hora entraban, a la señora sí se le negó el acceso por la relación que ya no tenían y que no era amena, fue por respeto a él", aseguró.

Respecto a la disputa por el departamento, Ferro o quiso abordar el tema y únicamente se limitó a decir que el proceso no ha avanzado debido a que tuvo que cambiar de abogados, pero contrario a lo que dijo Ingrid, asegura que ya tuvieron contacto y se mostró abierta a realizar el mejor acuerdo, mientras que a sus detractores les pide que hablen con pruebas.

