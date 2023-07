Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las redes sociales hay grandes historias por todos lados, desde un reto viral, hasta problemas con maquillaje. Sin embargo, los emprendedores también causan sensación, es el caso de los elotes de Barbie. Sin embargo, lo que se ha apoderado de TIkTok es una joven emprendedora que, en busca de visibilizar su trabajo se hizo viral, pues sorprendió a miles de usuarios al volverse viral en TikTok con su ingenioso ramo de 100 picafresas.

De inmediato, la plataforma de videos cortos explotó y todos manifestaron su deseo por conseguir un ramo de picafresas. Se trata de la usuaria de TikTok @diana_d_regalosshop20-, quien compartió un tutorial paso a paso de cómo crear un original ramo buchón. Sin embargo, no era con rosas, sino que utilizando los famosos dulces picantes como protagonistas. Lo que se llevó miles de comentarios positivos aplaudiendo su creatividad.

En el video, la joven explica todo el proceso para crear el famoso ‘ramo buchón’ de picafresas, va desde el proceso de ensamblaje que va de insertar los palitos de madera a formar el ramo, hasta la entrega del producto terminado, algo que amaron los internautas, pues también les gusto su manera de explicar. Asimismo, también se trata de un regalo original que destaca entre los tradicionales ramos de flores.

Ramo Buchón de Picafresas en TikTok, Foto: Especial

El video en TikTok se llevó la atención de los internautas y la joven ya tiene miles de comentarios de personas que quedaron fascinadas por la idea del tamo de picafresas. Asimismo, el material se hizo viral de inmediato y ahora lleva más de 15 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios. “Si me dan uno de esos me enamoro profundamente pero no de el del ramo”, comentó una usuaria en TikTok.

¿Qué son las picafresas?

De inmediato, muchas personas, la mayoría de otros países comenzaron a preguntar sobre las picafresas, pues se trata de uno de los dulces más icónicos del país. Asimismo, como su nombre lo dice, su principal característica es el sabor fresa con un toque picante que aman los mexicanos, su forma es parecida a la de una fresa y está cubierta por un polvo de chile que le proporciona un sabor especial amado por todos.

Las picafresas han cobrado popularidad en diferentes partes del mundo, sobre todo en países de habla hispana y algunas regiones de los Estados Unidos. Son conocidas por su sabor y se encuentran entre los dulces mexicanos más baratos, pues, en una dulcería, se ofrecen bolsas o de manera individual se ofrecen en dos pesos. Sin duda, se trata de un regalo bueno, bonito y barato.

