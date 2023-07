Amigo de Fernando del Solar hunde a su viuda Anna Ferro por 'aprovechada' y defiende a Ingrid Coronado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anna Ferro continúa acumulando fuertes denuncias en su contra luego de que se cumpliera un año del fallecimiento de su famoso esposo Fernando del Solar, quien murió el 30 de junio de 2022 a causa de una neumonía. Y es que como se sabe, el conflicto entre la viuda del argentino e Ingrid Coronado continúa, sobre todo después de que algunas personas cercanas al fallecido le han dado la razón a la artista mexicana con respecto a un departamento que la instructora de yoga no quiere deshabitar.

Además se confirmó recientemente que la exconductora de TV Azteca y la última esposa de Fer tuvieron un "penoso" enfrentamiento en pleno funeral frente a los hijos de presentador, debido a que la viuda no quería permitir que Ingrid estuviera en el último adiós a su marido. Ahora quien decidió salir a hablar sobre esta situación fue Aarón Olvera, último mánager de Fernando, quien en entrevista para el programa Ventaneando decidió enviar un contundente mensaje contra Anna.

El RP dijo que más allá de la voluntad de Del Solar, existen leyes que salvaguardan los derechos de Coronado y sus hijos menores: "En cuestión de lo del departamento a mí me queda muy claro que la sucesión testamentaria, ahí no se puede meter nadie, eso se tiene que respetar, pero si este departamento que está dentro de un fideicomiso y que pertenece y es propiedad al 100 por ciento de la señora Coronado, pues no hay nada qué discutir, simplemente (Anna) estás viviendo en un lugar que no te pertenece".

Posteriormente, Olvera envió un contundente mensaje a Ferro porque también se dice que ella no quiere regresar el dinero de un anticipo que Fernando recibió por un proyecto que jamás realizó: "Simplemente actúa de manera congruente, de manera honesta, íntegra, ya te dejaron lo que te tenían que dejar, no trates de ganar todas", expresó. Y es que como se sabe, la maestra de yoga es la albacea de la herencia de Fernando y presuntamente también fue la que recibió la mayor parte de su testamento.

Y recordando el incidente que se suscitó entre Ingrid y Anna en el velorio de Fernando, Aarón manifestó que estuvo totalmente en contra del actuar de la viuda: "Ella no quería que la señora Coronado ingresara al velorio, pero bueno, los niños por ser menores de edad tienen que ingresar con un adulto, es una situación completamente difícil en la cual tienen que ir custodiados de una manera muy personal, un apoyo moral, en fin".

Por último, el representante artístico hizo un llamado a la última esposa de Fernando del Solar para que actúe de forma correcta: "Si de alguna manera ella está con la bandera espiritual, honesta, no es congruente con lo que se está llevando ahora en tiempo, las acciones son las que hablan", remató. Cabe resaltar que la propia Anna ya se defendió de los ataques que recibió por ser supuestamente una 'aprovechada' y dijo que se encuentra trabajando con sus abogados para demostrar que ella tiene la razón.

