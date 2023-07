Antes de Sergio Mayer, Issabela Camil asegura que tuvo un fugaz romance con Alec Baldwwin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que Sergio Mayer regresó a la televisión con el reality La Casa de los Famosos México, el nombre de su esposa Issabela Camil ha sido una constante y como pocas veces lo hace, la actriz abrió su corazón para hablar de su vida amorosa, pues antes de casarse con el integrante de Garibaldi tuvo varios pretendientes famosos que no lograron atrapar su corazón.

Además de su tórrido romance con Luis Miguel la hermana de Jaime Camil confesó a Mara Patricia Castañeda que no fue el único con el que se le vio involucrada, también tuvo pretendientes como los estadounidenses Alec Baldwin y Quincy Jones, despejando dudas del porqué prefirió quedarse con el padre de sus hijas Antonia y Victoria Mayer.

Yo he sido la verdad de pocos novios, no he sido muy enamoradiza. Gracias a Dios no soy de esas mujeres que necesitan a un hombre a su lado, he sabido estar sola en muchas épocas de mi vida. Sí tuve otras relaciones antes de Sergio muy importantes unas, otras no tanto", confesó.

De manera inesperada, sin que la conductora se lo cuestionara nombró a Baldwin y resaltó que poca gente estaba al tanto de ello, dado que es una mujer muy reservada con su vida privada, razón por la que no ahondó en detalles de cómo fue su relación con el actor, pero se desvivió en hablar de Mayer, con quien inició su relación en 2024, cuando tenía alrededor de 35 años.

Tuve otras parejas en mi vida donde me enamoré profundamente y no avanzaron como yo quería. Sí tenía ciertos dolorcitos que uno dice: '¿Cuándo llegará esa persona que sea mi compañero?'", platicó.

En este sentido, la integrante de la dinastía Camil recordó que el creador de Solo Para Mujeres llegó a su vida sin esperarlo, además de que pocos se imaginaban que su romance terminaría en una gran familia, dado que llevaba varios años soltera y sin la intención de buscar a alguien, pero fue un inesperado amor a primera vista.

Según contó Issabela Camil, Mayer quedó cautivado en un evento del Teletón en el que coincidieron, aunque a ella no le dio una muy buena impresión: "Yo no quería ir, pero me llamó mi papá. "Cuando habla mi papá ya no se puede decir que no. Entonces ahí lo conozco, estaba tirado con su casco por ahí estaba en la moto así muy cool y dije: '¡Que tipo tan mam…n, qué cosa!', ni lo saludé", comentó.

La actriz confiesa que pasaron algunos días para que él se animara a hablarle, intercambiaron teléfonos, pero decidió hacerse la difícil y no le contestó en varias ocasiones, hasta que coincidieron en el aeropuerto y le cuestionó si ya le iba a responder, así que comenzaron a salir y desde entonces no se han separado, por lo que cree que es algo que el destino ya les tenía preparado.

