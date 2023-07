Comparta este artículo

El Dorado, Veracruz.- De nuevo Sonora Grill se hizo viral en redes sociales y no por nada bueno, como ya es su costumbre, pues en TikTok se popularizó un video en el que un mesero de esta cadena de restaurantes denuncia maltratos hacia sus persona y a sus compañeros. Denunció que todo esto sucede en la sucursal ubicada en la localidad de El Dorado, en Veracruz, el hombre se identificó como Ricardo Ángel Ramírez Vázquez, quien se hizo popular en unas cuantas horas.

En la denuncia, el mesero de Sonora Grill acusó a la organización de ejercer violencia de género. De acuerdo con las declaraciones del mesero, en la sucursal referida los obligan a cumplir con turnos de más de 14 horas y no se les pagan las horas extras, pero eso no es todo, pues los abusos son mucho más, ya que también señaló que sus superiores le quitan hasta el ocho por ciento de las propinas y en caso de que el cliente no deje, los meseros la pagan.

“Por este medio quiero hacer una denuncia y manifestar que actualmente en el trabajo sufro de hostigamiento laboral, de violencia de género, acoso laboral, y también de un cobro indebido de propinas”, reveló Ricardo en un video grabado para las redes.

Mesero de Sonora Grill denuncia abuso laboral, foto: Especial

Entre las prácticas que se dan en esa sucursal de Sonora Grill, señala el mesero, es un supuesto reto de ventas, en caso de que los empleados no lo cumplan, los jefes les quitan el nueve por ciento de las propinas que le corresponden. Incluso, si no venden cortes de carne, se hace merecedor de un castigo. “Esto no es sólo conmigo es con todos mis compañeros, nada más que por temor a represalias, no lo hacen. Por miedo a que los corran”, sostuvo.

Es así que el empleado pidió el apoyo de las autoridades y hasta del presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar con estos abusos. Entre el resto de abusos, denunció que se obliga a los empleados a realizar tareas de mantenimiento y limpieza en la sucursal, trabajo que no les corresponde, por lo que es normal que se queden laborando alrededor de dos o tres horas extras por día, sin que se les pague el tiempo.

Por otro lado, también reveló que los obligan a vender alcohol y si no lo hace, también se le quitan las propinas. Por todo lo anterior denunció a su gerente general “Ellos respaldan estas prácticas ilegales en contra de los trabajadores”, asegura el mesero. Por redes sociales se hizo viral el caso y el video se compartió en varias ocasiones. Hasta el momento, Sonora Grill no ha emitido una posición al respecto de las acusaciones.

Fuente: Tribuna