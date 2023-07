Edwin Luna hace lujosa fiesta a su hija Gianna y se olvida de su primogénito Miguel, ¿favoritismo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El líder de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna otra vez se encuentra en medio de la polémica ya que el pasado fin de semana celebró a lo grande el cumpleaños de su hija Gianna, a quien procreó con su actual esposa Kimberly Flores y desde sus redes sociales estuvieron mostrando la lujosa fiesta que le hicieron con temática del videojuego de 'Mario Bros'.

La pequeña disfrutó de las sorpresas que le prepararon, le compraron un vestido de la 'Princesa Peach', contrataron botargas, juegos estilo feria, show de payasos, música en vivo, souvenirs personalizados y hasta alfombra rosa para los invitados, dejando en evidencia que no escatiman en gastos con tal de tener felices a sus hijos.

No obstante, al parecer al cantante se le olvidó que hace algunas semanas el pequeño Miguel, hijo que tuvo en su primer matrimonio, también cumplió años y no estuvo presente para felicitarlo ni tampoco le envió algún regalo, teniendo una fiesta mucho más modesta que la de su media hermana, pero eso no impidió que la pasara bien en compañía de sus seres queridos más cercanos.

Fue en exclusiva para el programa Venga la Alegría, donde Erika Monclova y Miguelito compartieron algunos detalles de su festejo que se realizó en su casa donde colocaron algunos tablones para recibir a los invitados, el pastel, piñata y parte de la decoración estuvo inspirada en el Club Tigres, siendo su equipo favorito de fútbol.

La exesposa del cantante indicó que pudieron realizar el festejo gracias al apoyo de algunos de sus familiares, aunque no fue tan grande como otros años ya que por el momento tiene muchos gastos: "Desafortunadamente estamos pasando por un proceso delicado, puso una demanda y en lugar de ocupar ese dinero para la fiesta del niño tuve que usarlo para la demanda".

El hijo mayor de Edwin Luna ha mostrado sus deseos por seguirle los pasos en la música y quería como regalo terminar de grabar su primer material discográfico, proyecto que se vio frustrado y se encuentra detenido por cuestiones económicas, pero se encuentra sumamente agradecido por el amor que le ha dado su madre, a quien le dedicó unas emotivas palabras y aseguró que nunca le ha faltado nada con ella: "Gracias mamá por siempre estar a mi lado".

Al cuestionarle al menor si le gustaría estar con Edwin Luna su respuesta fue negativa, y es que ha quedado en medio de los problemas de sus padres, quienes ahora se verán las caras en los tribunales ya que todo parece indicar que el cantante quiere pelear su custodia, o bien, que se respeten los tiempos de convivencia para poder estar con el niño.

