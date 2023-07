Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses se sabe que José Emilio Fernández, hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, rompió su buena relación de amistad con Ana Bárbara pero apenas este martes 18 de julio se confirmaron los fuertes motivos. De acuerdo con declaraciones que hizo José María Fernández 'El Pirru', su hijo habría tratado de extorsionar a la llamada 'Reina Grupera', quien es como su segunda madre.

Recientemente José Emilio dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando donde contó los duros momentos que atraviesa tanto en el aspecto económico como emocional tras la muerte de su reconocida abuela Talina Fernández y es que dijo que está habitando la casa que su madre les heredó a él y a sus hermanas en Cuernavaca, la cual no se ha podido vender debido a que su padre dejó una de deuda de más de un millón de pesos de la administración del sitio.

Tras enterarse de estas fuertes acusaciones, ahora 'El Pirru' arremetió contra su heredero y aseguró que el joven de 19 años perdió su apoyo y el de Ana Bárbara después de intentar chantajear a la intérprete tras irse a vivir con ella: "En 15 días, Emilio, no sé cómo, grabó un audio de Ana Bárbara y al otro día desapareció de Los Ángeles. Consiguió que alguien le mandara un boleto de avión y llegó a México. Meses después, la chantajeó con ese audio y dijo que lo iba a hacer público", dijo Fernández en entrevista para Univisión.

Además, el viudo de Mariana Levy (qepd) añadió que esto afectó bastante a su exitosa exesposa: "Entonces cuando ustedes vean a Ana Bárbara lo desencajada, triste y desilusionada que está, pues es por eso", expresó según información recogida por Agencia México. Cabe mencionar que antes de que José María brindara su versión, el propio José Emilio aseguró que sus problemas con la expareja de su padre fueron los de cualquier adolescente con su madre; sin embargo, esperaba que todo se solucionara.

Hasta el momento, José Emilio no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones, aunque previamente también comentó que no ha podido continuar con sus estudios debido a que no cuenta con el apoyo de su padre, quien un día se salió del domicilio porque pensó que Emilio había solicitado una orden de aprehensión en su contra. De la misma manera, el nieto de Talina Fernández denunció que está viviendo gracias al apoyo que recibe de las familias de sus amigos, de Ariel López Padilla, padre de su hermana María, e incluso ha vendido tacos y chilaquiles para mantenerse.

