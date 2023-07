Enrique Guzmán le dice a Mayela Laguna que "ching... a su m..."; ella responde y le advierte demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mayela Laguna decidió romper el silencio y responder a los fuertes comentarios que hizo su exsuegro Enrique Guzmán al hablar acerca de la dura situación familiar que enfrentan luego de descubrir que Apolo no lleva la sangre de la dinastía Guzmán Pinal. La exesposa de Luis Enrique Guzmán advirtió al cantante de rock and roll que podría tomar acciones legales en su contra debido a sus "declaraciones misóginas y difamatorias".

A través de un comunicado de prensa, Mayela negó tener escondido a su hijo, además de responder a insultos emitidos por su famoso exsuegro, luego de que el cantante arremetiera en su contra y la señalara por cometer dicha acción contra el menor. Asimismo, la empresaria aseguró que es mentira que haya ocultado al pequeño para evitar que tenga contacto con alguno de los integrantes de la familia de su exesposo.

Te podría interesar Enrique Guzmán Enrique Guzmán confiesa que Luis Enrique tiene problemas con el alcohol y destroza a Mayela Laguna

La fotógrafa mexicana dijo que el intérprete de Payasito cambió toda esta versión: "Es importante hacer precisiones respecto de ciertas declaraciones hechas por el señor Enrique Guzmán, abuelo de mi hijo, las cuales sin duda se sustentan en desinformación o bien pudieran representar una distorsión de los hechos, esto toda vez que manifestó que yo he escondido a mi hijo y por tanto no le permito acercarse a él", expresó Mayela a través de sus abogados.

La familia Guzmán Pinal

A su vez, la excuñada de Alejandra Guzmán aseguró que las declaraciones emitidas por el cantante no tienen validez alguna, e incluso ha tratado de que el niño siga realizando sus actividades habituales: “Dicha manifestación es totalmente falsa y no tiene sustento alguno toda vez que, como es del conocimiento público y a través de las publicaciones que realizó en mis redes sociales, he intentado llevar una vida relativamente normal para beneficio de mi hijo. Tal es el caso del sábado anterior, en el que mi hijo asistió a una fiesta infantil", precisó.

Finalmente, Mayela negó que el artista de 80 años haya tenido algún interés de convivir con su hijo, y advirtió al cantante que se mantenga con prudencia y honestidad, pues de no ser así, iniciará una batalla en su contra por estas acciones: "De lo contrario, me veré la necesidad de acudir a instancias legales por sus declaraciones misóginas, difamatorias, las cuales no deben ser proferidas ni por la ignorancia sobre el tema y mucho menos si tienen una mala intención", manifestó, según información recogida por Agencia México.

Como se sabe, don Enrique aseguró en una reciente entrevista con la prensa que no ha podido ver a su 'nieto', luego de que su hijo denunciara que Apolo no era su hijo biológico: "Lo que se publicó es lo mismo que yo sé. Una cosa sí sé: ella [Mayela Laguna] está escondida y Apolo también", externó el exvocalista de Los Teen Tops. Pero eso no fue todo, el rockero arremetió contra su exnuera y al escuchar su nombre únicamente dijo:

Que chi... a su madre, la verdad, por mí que chin... a su madre".

Comunicado de Mayela Laguna

Fuente: Tribuna