Missouri, Estados Unidos.- Es posible que hayas escuchado el nombre de Kim Kardashian al menos una ocasión en tu vida. Ya sea por reality show Keeping Up With The Kardashians, porque se trataba de la esposa del polémico rapero, Kanye West; o porque eres un gran fan de la moda y hayas seguido su trabajo con grandes firmas como es el caso de Balenciaga, Vogue, entre otras.

Si bien, Kim es generalmente conocida porque pertenece a una de las familias más famosas y acaudaladas de Estados Unidos, la realidad es que la celebridad de programas de telerrealidad también es una prestigiosa empresaria, puesto ella misma fundó la empresa SKIMS, que tiene como finalidad crear fajas que ayuden a las mujeres a utilizar ropa ajustada, al tiempo en el que se sienten seguras de su apariencia física.

Si bien, este tipo de productos tienen el fin de ocultar los rollitos que se pueden llegar a hacer en el estómago, la realidad es que en temporada de Año Nuevo, una mujer identificada como Wiley descubrió que, también podía ser una prenda antibalas que puede llegar a salvar la vida de su portador. Así como lo lees, es posible que la idea por sí misma suene a una locura, pero la fémina parecía bastante convencida de lo que decía a través de un video de TikTok.

Wiley asegura que una faja de Kim Kardashian le salvó la vida en un tiroteo

Resulta ser que el pasado 1 de enero, la mujer estuvo en medio de un tiroteo en Kansas City, en el estado de Missouri; cuando estaba esperando un lyft, durante el ataque armado, la fémina recibió cerca de cuatro disparos, pero logró sobrevivir todo gracias a que tenía puesto un bodysuit moldeador de la marca SKIMS, el cual estaba tan apretado que habría impedido que la mujer muriera desagrada.

La fémina, quien lucía emocionada de contar su historia, explicó alegremente que Kim Kardashian había sido la que logró salvarle la vida, por lo que no dejó de recomendar el producto de la mayor de las Kardashian y no fue solo eso, ya que, también destacó que se compraría unos bodysuits más para poder usarlos, ya que, desde su perspectiva se trataban de "armaduras para mujeres", lo que la ayudaba a mantenerse segura.

"¡Kim Kardashian me salvó la vida! Este Año Nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon estaba usando bajo mi vestido un bodysuit moldeador de SKIMS, me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara (...) Yo lo recomiendo, definitivamente voy a comprar algunos más, es decir, debería usarlos diario, es como una armadura."

El video original ya cuenta con más de 250 mil reproducciones en TikTok y dado a lo viral que se ha hecho en los últimos días, no pasó por desapercibido para Kim Kardashian, quien no dejó de compartir el video a través de sus redes sociales. Y aunque cualquiera estaría deseoso de saber qué fue lo que dijo la empresaria de modas, la realidad es que ésta solo se limitó a escribir un "Wow".

