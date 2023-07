Horóscopo de hoy: Mhoni Vidente revela cuál será la fortuna tu signo zodiacal este martes 18 de julio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, además de la más consultada por personalidades de la farándula, te comparte el horóscopo de hoy, martes 18 de julio del 2023. En estos, encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota! Pero recuerda que tú y sólo tú eres el dueño de tu destino, y lo modificas con cada decisión que tomas.

Horóscopos de hoy martes 18 de julio del 2023 para tu signo zodiacal, según Mhoni Vidente

Aries

El orgullo que tanto caracteriza a los nacidos en el signo de Aries lo ha llevado a alejarse de su pareja. Jornada de gastos sin control que harán que se ponga de nervios, tenga cuidado.

Tauro

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que el Universo le propiciará conseguir un trabajo estable y bueno, en caso de que esté buscando. La salud bucal requiere de un experto, vaya a visitar al dentista.

Géminis

Este martes 18 de julio del 2023 hablará sobre temas muy duros que tienen que ver con su crecimiento personal; siéntase orgulloso. En temas de dinero, viene un pago importante.

Cáncer

En temas de amor, querido Cáncer, tendrá una excelente jornada, ya que la gente que lo quiere se lo demostrará. No obstante, en teas laborales se sentirá un poco nervioso.

Leo

No sea tan grosero ni bromista con sus ser amado; por el contrario, sí sea más flexible con temas especiales. No sea tan celoso. Cautela con su dinero, no es el momento de invertir.

Virgo

En el trabajo, no le conviene pelearse con sus compañeros. Busque formas de comunicar sus incomodidades de forma tranquila. Mayor atención a su cuerpo, debe dejar los excesos de comida.

Libra

Quizá su pareja no reaccione como usted espera a sus pruebas de cariño, así que sea más gentil. Debería dar un buen repaso a su economía; piense en sus siguientes movimientos..

Escorpio

En el trabajo, va a cosechar un éxito que lo catapultará a otro nivel. No baje la guardia y haga caso a su doctor, en especial a lo relacionado en temas de salud estomacal..

Sagitario

Recapacite y luego hable con su pareja sobre las cosas que ha hecho mal. Si ha sido infiel, sea franco con sus sentimientos. Procure no derrochar o se arrepentirá.

Capricornio

No baje la guardia y no se acomode en su situación profesional, querido Capricornio. Felicidades, ya se han terminado esos dolores de cabeza.

Acuario

Es ya la hora de ser más lindo y tierno con su pareja. En el contexto de las actividades económicas, parece que tiene una buena racha. Su familia le demostrará que lo adoro.

Piscis

Esa persona que tanto le gusta le corresponde en sus sentimientos; por eso mismo debe dar el paso y demostrar pasión. Buen momento para iniciar nuevas inversiones y compras en el extranjero.

Fuente: Tribuna