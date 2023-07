Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y conductor Julián Gil, quien tiene más de 13 años en las filas de Televisa, compartió dos impactantes noticias con sus seguidores durante su más reciente entrevista con el programa Hoy. En primer lugar el originario de Argentina compartió que está por volver a las telenovelas de esta empresa y después confirmó que no se casará con Valeria Marín como tenía planeado para finales de este 2023.

El ahora comentarista deportivo fue captado en los pasillos de la empresa de San Ángel luego de rumores sobre que será parte del remake de El Maleficio y él mismo confirmó que sí está por volver a grabar un nuevo melodrama, pero no quiso adelantar los detalles del proyecto: "Casi 2 años de la última novela que hice con Juan Osorio, La Herencia, y luego volver después de tanto tiempo, pero con este proyecto sí me hace muchísima ilusión, es un gran regreso".

Y debido a que estará lleno de trabajo durante todo lo que resta de este 2023, Julián decidió suspender su boda con Valeria: "Habíamos hablado de hacerlo a finales de este año, pero por el proyecto creo que no se va a poder". Como se recordará, el exnovio de Marjorie de Sousa le propuso matrimonio a la conductora de TUDN después de 3 años de noviazgo durante un paseo por las dunas del imponente desierto de Qatar.

Julián y Valeria durante la propuesta en Qatar

Aunque todos los amigos de Julián estaban esperando este 2023 para su ansiada boda, ahora el mismo intérprete de las telenovelas La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida y ¿Qué le pasa a mi familia? compartió porqué decidió suspender el enlace: "Queremos casarnos y hacer una buena luna de miel, yo creo que ya sería para el año que viene".

Eso sí, Gil resaltó que su amor por Marín es inmenso y que siguen juntos: "Ya somos una familia", expresó mientras recordaba que en el último año estuvo dividido entre sus proyectos en Miami y CDMX. Y cambiando de tema, el actor dijo que espera que pronto llegue a un acuerdo con Marjorie para poder ver a su hijo Matías: "Ojalá se pueda, evidentemente eso en su momento eso va a llegar, estamos esperando que se dé... la verdad es que la comunicación está completamente cerrada".

Y quién no estuvo nada contenta con la declaración de Julián sobre la suspensión de su boda con Valeria Marín fue Andrea Legarreta, quien se le fue encima pues piensa que es absurdo que cancele los planes de casarse solo porque va a grabar una telenovela: "No, pérate ¡te puedes casar en un fin de semana! o sea no", mencionó Andy mientras que Galilea Montijo se apuntó para ayudarle a organizar la luna de miel.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy