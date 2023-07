La viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón comparte la actitud de su hijo tras la muerte de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado tres meses del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que su familia todavía no se recupera del duro golpe de su ausencia, pero a pesar de su dolor han tratado de salir adelante y continuar con sus vidas lo más normal posible, aunque son conscientes de que las cosas no volverán a ser igual.

Su viuda, Imelda Garza Tuñón habló para el programa La Mesa Caliente, donde confesó que le ha costado asimilar el proceso, pero su carrera es la que le servido para despejar su mente y no estar pensando constantemente en lo ocurrido, además del apoyo de Maribel Guardia, quien ha estado al pendiente de ella y de su hijo.

Es un proceso que estoy viviendo poco a poco, no puedo decir que esto bien, pero el trabajo me está ayudando para sobrellevar las cosas".

La joven comparte que todavía se le olvida que Julián ya no está , por lo que las noches se vuelven complicadas, en particular cuando ve series o cosas que le traen recuerdos, pero son actividades que seguirá haciendo para revivir esos momentos que pasaban juntos, aunque no puede evitar sentir nostalgia.

Respecto al duelo del pequeño José Julián, Ime dijo haber sido fácil darle la noticia y explicarle que no volverá a ver a su padre, por lo que al principio le afectó emocionalmente, pero supo explicarle que no se trata de un abandono, sino de un proceso natural que todos van a enfrentar y que desde el cielo siempre lo estará acompañando.

Estuvo un poco malcriado, hacia más berrinche de lo normal y un día me dijo que su papá lo había abandonado".

Ahora que han pasado los meses, la cantante asegura que el pequeño ya está más tranquilo y toma con madurez el tema, pues han cuidado que siga su rutina para no desestabilizarlo y la escuela junto a sus amiguitos han sido clave para que siga viviendo como cualquier niño de sus edad, aunque reconoce que se ha vuelto más protector con ella, pues teme que también lo deje.

Lo noto súper sobreprotector conmigo y está preocupado por mi salud, siempre me dice que me cuide mucho porque soy la única que le queda y no se quiere quedar sin mami".

Imelda Garza Tuñón ha decidido seguir explotando su carrera artística y a la par de la música, ahora quiere probar su faceta actoral y pronto debutará en el musical Las Princesas, donde interpretará a 'La Sirenita', por lo que Maribel Guardia se ha convertido en su mejor consejera y es un proyecto que le quiere dedicar tanto a Julián Figueroa como a su hijo.

