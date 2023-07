Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y reconocido presentador, Paul Stanley, acaba de dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa debido a que este finalmente reveló la reacción que tuvo al enterarse de la bioserie sobre el asesinato de su padre, Paco Stanley, el cual perdió la vida en el año de 1999, ¿será acaso que está furioso con la televisora?

Como se sabe, el caso de asesinato de Stanley volvió a cobrar relevancia en el medio artístico, después del lanzamiento de la docuserie, El Show Crónica de un Asesinato, proyecto de la plataforma ViX+ en el que se abordan las distintas causas que pudieron provocar la trágica muerte del presentador de televisión, el cual fue asesinado a disparos el 7 de junio del año de 1999 al salir de un restaurante en la Ciudad de México.

En ese momento Paul ya se encontraba encerrado y completamente aislado del mundo dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que no había tenido la oportunidad de enterarse que ya había salido esta especie de documental, el cual además de todo es considerado como no oficial, dado a que la familia no autorizó su lanzamiento, el cual causó una gran conmoción por los testimonios, como que habría sucedido por estar relacionado al crimen organizado.

Pero ahora que el presentador del programa Hoy ya se encuentra fuera del reality show de 24 horas, finalmente pudo notar que la empresa San Ángel sí lanzó esa docuserie sobre el momento más doloroso y complicado de su vida, el asesinato de su padre, y ver todos los episodios, en los cuales hablaron grandes celebridades, como Alfredo Adame, que señalaron muchas teorías al respecto, ¿qué es lo que piensa Stanley al respecto?

Aunque no quiso profundizar mucho al respecto, mientras que estuvo de invitado en el programa Con Permiso, el joven habló sobre lo que sintió al darse cuenta de lo que había pasado, señalando que fue algo muy complicado, muy difícil y doloroso, pues lo tomaron por sorpresa muchas cosas y no solo eso, dado a que salió con la cabeza a mil con todo lo vivido dentro de la casa, descubrir que su perro falleció, la docuserie, los ataques del público y más.

Ante esto, el presentador de Miembros al Aire señaló que todo junto le afectaron a la ansiedad que ya padece y que incluso no pudo dormir solamente una noche, destacando que ahora estaba mucho más tranquilo y en calma, pero que sí los primeros días se vio afectado, cambiando de tema en cuanto se dio la oportunidad, hablando de lo que el encierro le hizo a la tan polémica actriz y comediante, Bárbara Torres.

