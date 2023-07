¿Susana González contra Irina Baeva? Esto piensa la actriz de su posible participación en 'Aventurera'

Ciudad de México.- Luego del fallecimiento de Carmen Salinas, Juan Osorio quiso honrar su memoria trayendo de regreso la exitosa producción de Aventurera, obra musical con la que la fallecida actriz hizo historia como parte del elenco, así como por su labor en la logística y este 2023 la historia de 'Elena Tejero' regresará a los escenarios, así que se tienen grandes expectativas.

De acuerdo a declaraciones del afamado productor de Televisa, mantendrán la esencia de la historia presentada en la película dirigida por Alberto Gout que fue protagonizada por Ninón Sevilla, aunque realizaran algunas adaptaciones en el libreto, así como un elenco completamente renovado que desde ya ha generado polémica.

Aunque actualmente se encuentran reclutando a los talentos que desean tener, Osorio ha mencionado en variadas ocasiones que tiene en la mira a Irina Baeva para que sea la nueva protagonista, aunque hay quienes mantienen sus dudas de que la rusa pueda dar el ancho del personaje, por lo que no han faltado sugerencias de que mejor tomen a alguna mexicana.

Instagram @irinabaeva

¿Susana González contra Irina Baeva?

Susana González tuvo el estelar en Aventurera hace algunos años, así que en el programa De Primera Mano le solicitaron su opinión acerca de Irina, quien ha recibido críticas y de manera contundente indicó que la nacionalidad no es ninguna barrera para hacer un buen trabajo, así que no duda que pueda hacerlo bien como lo han hecho sus antecesoras.

ESPECIAL

Ella puede ser una mexicana, todo depende cómo trabaje su personaje, no se trata de que si no soy rusa no puedo interpretar a uno de los grandes escritores rusos, claro que lo puedo hacer, ¿por qué Irina no podría ser un personaje de mujer mexicana?", comentó González.