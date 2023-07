¿Tienes unos jeans blancos, pero no sabes con qué combinarlos? Presta atención a estos consejos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Regularmente, cuando se piensa en prendas como los jeans, es posible que se te vengan a la mente colores como el ya clásico azul, el café, el negro o incluso el verde militar; sin embargo, en esta época de verano salen a relucir tonos más neutros como es el caso del blanco, ya que, este color no guarda demasiado el calor, así como también da una sensación de frescura a quienes miran tu outfit.

El único problema con los jeans blancos, es que, regularmente, son difíciles de combinar, esto es debido a que si bien, el blanco de los pocos colores que van perfecto con otras tonalidades, también puede resultar un poco chocante a la vista porque, como verás más adelante, puede crear una impresión de aburrimiento y contraste excesivo, lo que significa demasiada estimulación visual tanto para ti como para aquellos que te ven. En caso de que aún no sepas cómo combinar este tipo de pantalón, será mejor que prestes atención a los siguientes consejos.

Los jeans blancos se caracterizan por ser una prenda versátil y elegante que puedes usar en cualquier época del año, generalmente lucen bien sin importar si se trata de Navidad o el auge de la temporada Primavera-verano.Por lo que debes tener en cuenta algunas cosas, un ejemplo de ello es el contraste. Este tipo de pantalón suele resaltae mucho, así que es importante que los combines con colores que armonicen y no desentonen.

Una opción segura para combinar los jeans blancos son los tonos neutros, como el negro, el gris, el beige o el azul marino. Estos colores te ayudarán a crear un look sofisticado y minimalista, ideal para ir a la oficina o a una cita. Otra alternativa es jugar con los colores pastel, como el rosa, el lila, el verde menta o el amarillo. Estos tonos le darán un toque de frescura y dulzura a tu outfit, perfecto para la primavera o el verano. Puedes optar por una camisa, una blusa o una chaqueta de estos colores y completar el look con unos zapatos o accesorios a juego.

Los jeans blancos pueden crear 'outfits' impresionantes

Si quieres darle más vida y alegría a tu outfit, puedes atreverte con los colores vivos, como el rojo, el naranja, el fucsia o el verde lima. Estos colores crearán un contraste llamativo y divertido con tus jeans blancos, ideal para salir de fiesta o para un día casual. Eso sí, procura no mezclar más de dos o tres colores diferentes para no recargar el look. Por último, si quieres crear un outfit monocromático y elegante, puedes combinar tus jeans blancos con otras prendas blancas o de tonos claros.

Dicha opción te hará lucir más alta y estilizada, además de transmitir una imagen de pureza y sofisticación. Puedes agregar algún detalle de color en los zapatos, el bolso o las joyas para romper la monotonía. Como ves, hay muchas formas de combinar tus jeans blancos con el resto de tu outfit. Solo tienes que elegir la que más se adapte a tu estilo y a la ocasión. Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. Recuerda no tener miedo de experimentar y divertirte con la moda.

