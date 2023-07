Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que supuestamente se confirmara el despido de TV Azteca de la reconocida y muy polémica presentadora, Laura G, esta acaba de dejar a miles de sus espectadores conmocionados tras no haber aparecido en Venga la Alegría como suele hacerlo al inicio de la famosa emisión, por lo que los rumores suben con respecto a su salida y el público lo sigue festejando.

Como se sabe, desde hace varios años que la famosa presentadora sorprendió al público al integrarse a las filas del Ajusco, uniéndose al matutino cuando estaba bajo el mando de Dio Lluberes, que fue suplido por Maru Silva hace un par de meses, lo que aparentemente no le habría beneficiado para nada a la polémica presentadora, dado a que han comenzado rumores de un despido y hasta un veto de la televisora.

Uno de los más recientes en decirlo fue el famoso presentador y excolumniosta, Álex Kaffie, el cual aseguró que no eran simples rumores lo que corrían sino que: "¡CONFIRMADO! LAURA GI SE VA DE 'VENGA LA APATÍA'... Continúan los cambios en el matutino de Azteca Uno", y el motivo sería que: "La llegada de Maru trajo modificaciones de conductores y ahora toca el turno de María Sonia Laura González Martínez más conocida como Laura G".

Ante este hecho, el reconocido expresentador de Sale el Sol dejó muy en claro que su salida es tan oficial que ya hasta tiene fecha, revelando que el próximo viernes 28 de julio será la última vez que los miles de espectadores del programa matutino vean a Laura como presentadora oficial de la emisión, aunque no mencionó si es que ella tendría una despedida en vivo como Horacio Villalobos y William Valdés.

Y ahora, la mañana de este lunes 18 de julio se tomó como un hecho, despertando cientos de rumores y comentarios en contra de la expresentadora de Sabadazo, debido a que contrario a otros días, ella no estuvo al frente de las cámaras al comienzo de la emisión, viéndose solamente a unos cuantos de los que suelen estar para dar la bienvenida a los miles de espectadores día con día para que disfruten del programa.

Pero, pese a que ella no estuvo al inicio en el sillón principal para dar los pormenores de lo que se vería en ese día, la conductora sí estuvo presente en la emisión matutina, solo que apareció mucho tiempo después ante sus cámaras, algo que no pareció gustarle al público, debido a que en el desfile de perros que realizaron, en comentarios no dejan de pedir que ya sea el infame 28 de julio para que no aparezca más.

Fuente: Tribuna del Yaqui