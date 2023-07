VIDEO: Internautas piden que Wendy Guevara no gane en 'LCDLFM'; Marlon Colmenarez es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado unos días desde que Wendy Guevara se salvo de ser expulsada dentro del reality show cie Televisa, La casa de los Famosos México, programa que cada vez más atrae cientos de comentarios por lo que sucede dentro del sitio donde los integrantes de la farándula han pasado más de un mes en el encierro; sin embargo, aunque la rubia integrante de 'Las Perdidas' funge como la favorita a ganar, ahora internautas piden que ella no salga con el premio por una sencilla razón: Marlon Colmenarez.

La originaria de León, Guanajuato puede ser no solo parte de los finalistas de este proyecto, sino que además podría salir con cuatro millones de pesos en las manos y una gran atención a nivel nacional. Si bien también sería la primera mujer trans en ganar un concurso de este tipo, ahora se ha pedido ya no darle su apoyo para que sea la vencedora, pues aseguran, el premio no quedaría en sus manos sino en los del joven antes mencionado con el que se le ha relacionado sentimentalmente.

Cabe destacar que antes de la gala de eliminación, Guevara aseguró ante las cámaras que actualmente no tiene una relación sentimental, por lo cual en caso de tener cierto vínculo con Colmenarez, en realidad puede que se trate de una relación abierta, lo que explicaría la supuesta relación que lleva o que podría llegar a ser con Nicola Porcella, otro de los integrantes favoritos dentro de la casa. Aun con una relación abierta o formal, un creciente mensaje de la rubia a Marlon se ha vuelto viral y desató la furia de miles de internautas que ahora piden, no hacerla ganadora.

Al saberse salvada por el público, Wendy Guevara de inmediato comenzó a agradecer al público, a su familia y a sus amigos más cercanos el apoyo. Fue entonces cuando se refirió de manera directa a Colmenarez a quien le dijo que agradecía su apoyo al saber que cabía una gran posibilidad de que la estuviera esperando afuera; sin embargo, ella no pudo verlo ya que no salió. Tras este amoroso mensaje, internautas lamentaron que ella pensara así del joven pues éste supuestamente está en una relación con otra mujer y a Wendy solo ha usado para beneficiarse mediáticamente.

Te quiero mucho Marloncito, ojalá que sí hayas podido venir este domingo pero pues ya ves que no salí papito, cuídate mucho y ya te quiero ver, tengo muchas ganas de verte, te voy a platicar luego lo que pasó aquí que te defendí y todo de un comentario muy pend*jo que hizo Barbarita, pero bueno no importa porque te defendí y te quiero mucho. Eres un amor".

Por este breve pero contundente mensaje, internautas han pedido ya no favorecerla pues el dinero sería directo para Marlon y su carrera; en su lugar, los mismos internautas pidieron hacer a Nicola el ganador aunque claro, los cercanos a Wendy no se han pronunciado sobre si sí es cierto que Colmenarez la usa para beneficiarse y mucho menos si el dinero del premio, en caso de obtenerlo, sería para apoyarlo a él. Del mismo modo, los seguidores del 'Team Infierno' no han lanzado ninguna campaña a modo de apoyar a la rubia o incluso desprestigiarla por este mensaje que ha dividido opiniones,

Si yo apoyo a Wendy pero a marlon no, que gane Nicola", o “Yo amo a Wendy pero si su dinero va para Marlon, No la apoyo!! Mejor que gane Nicola", se lee en el video en cuestión.

Usuarios de la red social TikTok grabaron a Marlon Colmenarez acompañado de una mujer que se ha dicho, puede ser su nueva pareja sentimental. Por esta imagen, se ha especulado aun más que él solo la usa para ser más popular y claro, las flores y hasta sopas instantáneas que le mandó desde un helicóptero, fueron solo para seguir ganándose su afecto mientras ella está en el encierro. A pesar de las especulaciones, Wendy Guevara ha resaltado delante de las cámaras que "Marlon es muy cercano y me trata muy bonito, y la gente piensa que es mi novio", por lo que sería esperar hasta que ella salga de la casa para que aclare toda esta polémica.

