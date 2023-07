Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- Han pasado unos días desde que el cantante originario de Puerto Rico, Ricky Martín, anunció a través de las redes sociales que tras cinco años de matrimonio más dos de noviazgo, era un hecho que se divorciaba del artista plástico, Jwan Yosef. Hasta ahora, las razones de la separación no han sido ventiladas y posiblemente esto demore, ya que el boricua se encuentra disfrutando de una gira de conciertos por Europa, presentaciones que hay que remarcar, fueron pospuestas por la crisis sanitaria y ante la espera, el cantante se ha enfocado en dar lo mejor de sí sobre el escenario, especialmente ahora que se ha hecho viral la emotiva sorpresa que recibió mientras deleitaba a su público.

Cantante de 51 años de edad, recientemente fue señalado por haber engañado a su esposo con el modelo argentino identificado como Santiago Elissalt, al cual conoció a través de las redes sociales; sin embargo, en lugar de aclarar esta polémica, el intérprete de temas como María, Fuego de noche, nieve de día o La bomba, ha optado por refugiarse en el cariño de sus mellizos de 14 años de edad identificados como Matteo y Valentino con los cuales se ha dejado ver a través de las redes sociales disfrutando de unas merecidas vacaciones por el 'Viejo continente', previo a deleitar a su público con las presentaciones que recientemente ha retomado.

El cantante acompañado de sus hijos mayores, hace unos días fue visto disfrutando de las playas de Mónaco a bordo de un lujoso yate, país que además de haber sido testigo de este tiempo de calidad, recientemente permitió al mundo mostrar la convivencia también dentro del escenario pues el boricua vivió uno de los momentos más emocionantes y emotivos no sólo de su carrera, sino también de su vida personal, ya que los dos adolescentes lo sorprendieron bailando con él en pleno concierto, demostrando que no sólo hay una buena química entre la familia, sino que además los adolescentes también disfrutar de las mieles del éxito como su padre.

Captura de pantalla

Luego de este emotivo concierto, Ricky Martin y su familia se dirigieron a Suiza donde por primera vez el cantante habló ante la prensa, no sobre su divorcio, sino sobre este momento que lo ha marcado para siempre, hecho por el cual remarcó que fue una gran sorpresa para el ver a sus hijos acompañándolo no sólo tras bambalinas sino que además estos tuvieron el valor para subir al escenario y ofrecer un espectáculo único que no había sido visto ni siquiera cuando los mellizos eran menores de edad y también lo acompañaban a algunos conciertos.

¡Qué hermosa sorpresa! Cuando mis mellizos subieron al escenario conmigo por primera vez", declaró.

El momento en el cual Matteo y Valentin subieron para acompañar a su padre en el concierto, también fue motivo para que el público reaccionara con júbilo pues fue inevitable que se contagiaran con la energía que invadió al cantante quien atraviesa por uno de los momentos más difíciles, luego de haber sido denunciado por su sobrino quien dijo, había mantenido una relación sentimental con él pero al momento de anunciarle que ésta llegaba a su fin, el exMenudo se tornó con una actitud complicada que lo llevó a pedir una orden de restricción.



Ricky Martín no ha accedido a hablar sobre si es cierto que otra persona se interpuso entre su matrimonio con el pintor de origen iraní, Jwan Yosef. Hasta ahora se sabe que Ricky Martín se encarga en solitario de la manutención de los mellizos, mientras que cuenta con una custodia compartida con el resto de los hijos que trajo al mundo una vez que contrajo matrimonio con el artista iraní, suceso que se sabe ocurrió en 2017 tras confirmarse que el enlace matrimonial se llevó a cabo mediante una ceremonia íntima luego de dos años de convivir como pareja.

Fuente: Tribuna